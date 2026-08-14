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外籍師開放教藝能課程 教部：不影響本國教師權益

中央社／ 台北14日電
教育部近期配合國發會修法，開放中小學可以外加員額、共同備課的方式，聘任外籍教師教授藝能和活動課程，不限於語文領域。示意圖／AI生成
教育部近期配合國發會修法，開放中小學可以外加員額、共同備課的方式，聘任外籍教師教授藝能和活動課程，不限於語文領域。示意圖／AI生成

教育部近期配合國發會修法，開放中小學可以外加員額、共同備課的方式，聘任外籍教師教授藝能和活動課程，不限於語文領域。教育部強調有員額和資格限制，不影響本國教師權益。

政府近年積極建構吸引國際人才來台的友善環境，國家發展委員會推動的「外國專業人才延攬及僱用法」，第二階段於今年6月30日正式實施，鬆綁了外籍教師任教範疇。

教育部也於今年6月30日配合修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，開放學校可聘請外籍教師協助教學「藝能」及「活動」等相關領域或科目，例如藝術、體育、音樂、活動等。

媒體近日報導，這項修法引發教育界熱議，擔心搶了本國教師飯碗。教育部今天向中央社記者澄清，外籍教師是「外加員額」，在「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」第5條明定員額數的計算方式，不影響本國教師權益。

法條也對外籍教師設有資格限制，包括必須具備大學學位，且要有擬任課程領域（如藝術、體育等）的合格教師身分與任教資格。

教育部在修法說明中也解釋，修法是為了推動2030雙語教育政策，提升學生英語能力，讓中小學可依照外籍教師的教學專長，教授藝能及活動相關領域課程，提供教學現場更具彈性與多元的政策支持。

教師 教育部

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