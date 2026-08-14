快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部開辦EMT訓練 77名中小學人員學緊急傷病處理

中央社／ 台北14日電
教育部14日表示，近日開辦的EMT-1（初級救護技術員）訓練，有77名中小學人員參與。圖為心肺復甦術（CPR）訓練。圖／中央社（教育部提供）
教育部14日表示，近日開辦的EMT-1（初級救護技術員）訓練，有77名中小學人員參與。圖為心肺復甦術（CPR）訓練。圖／中央社（教育部提供）

教育部近日開辦EMT-1（初級救護技術員）訓練，77名中小學人員參與，在8天共計56小時的課程中，學習緊急傷病處理技術，並於課程結束後進行學科和術科測驗，取得正式資格。

教育部今天發布新聞稿指出，「115年度教育部主管高級中等以下學校護理人員初級救護技術員訓練」已邁入第3年，今年共有77人參與，邀請台中市政府消防局專業講師授課，透過系統化、標準化的急救訓練，建立校園完善的緊急救護支援網絡。

8天的訓練課程毫不馬虎，涵蓋人體構造與生命徵象判讀、成人及小兒心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作、頸椎固定術、大量傷病患處置與檢傷分類、創傷止血包紮、常見急症及創傷處置，以及傳染病防治等重要課程。

教育部還安排情境模擬演練，強化學員臨場判斷、團隊合作及應變能力。完成課程後，學員須通過學、術科測驗，進而取得EMT-1資格。

教育部強調，校園安全是教育工作的基石。未來將持續整合消防、醫療及教育等跨領域專業資源，共同打造讓家長放心、學生安心的優質學習環境。

教育部

延伸閱讀

台師大教檢應屆通過率破9成 15系所全數過關

校園內教師受威脅 應建立風險應變計畫

中小學專輔人員薪資將提高 資深優良可達6.8萬元

專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

相關新聞

筆記抄滿、狂刷題苦讀卻沒進步？精神科醫揭5大NG習慣

不少人讀書花大量時間抄筆記、刷題、看教學影片，甚至犧牲睡眠，真正考試或需要應用時卻「腦袋一片空白」。精神科醫師楊聰財指出，問題未必是不夠努力，而可能陷入5種「努力錯覺」，學習關鍵應從堆時間，轉向理解、提取、連結與應用。

僑外生留台新制發酵 今年獲許可人數暴增至3239人

畢業僑外生留台就業門檻降低，政策效果逐步浮現。國發會今（14）日表示，今年起實施副學士以上學位畢業僑外生「延期居留免工作許可」新制，截至7月底有效許可人數已達3,239人，相較去年尚未實施新制時，全年申請人數僅281人，顯示僑外生留台求職及就業意願明顯提高。

AI Agent新紀元 前立委孫大千3年連出5本AI書籍

人工智慧發展快速，前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千，今天出版個人第五本AI著作「AI Agent新紀元」，孫大千說，不是自己特別喜歡寫書，而是人工智慧發展的速度實在太快，常須重新整理對AI的理解。

特教困境／特教生回流擠爆特校 融合教育配套拉警報

融合教育原為讓特教生走進普通班，第一線卻出現回流潮，台中特教學校從減班轉為爆滿，師資與特教助理員配置也面臨壓力；相較彰化、南投、苗栗部分特校招生偏冷，背後更牽動家長選擇、教師負荷與教育局資源配置。聯合報數位版為您解析這波特教版圖變動透露的教育警訊。

運動員轉身／9成退役沒飯碗 網球場外拚出年薪200萬

近九成台灣運動員巔峰期後遭遇轉職困境，經濟負擔下被迫放棄未竟之夢。曾闖進大專盃八強的網球好手戴伯勳，曾面對現實與金錢壓力，將最愛的網球留在「純粹」的記憶，帶著「只剩上半身，也要咬牙揮拍」的場上精神投入房仲業，短短幾年將年薪推升至200萬。他是如何翻盤打贏人生下場勝賽？

康軒3千人夏日熱血跑 總里程繞地球7.8圈

炎炎夏日，康軒文教集團舉辦全集團參與、為期一個月的「二○二六康軒夏日熱血跑活動」，自七月十三日至八月十二日，所有參賽者總共跑了卅一點四萬公里，約繞地球七點八圈。其中男子組第一名跑了一○三六公里、女子組第一名則是六一八公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。