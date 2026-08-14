教育部開辦EMT訓練 77名中小學人員學緊急傷病處理

教育部近日開辦EMT-1（初級救護技術員）訓練，77名中小學人員參與，在8天共計56小時的課程中，學習緊急傷病處理技術，並於課程結束後進行學科和術科測驗，取得正式資格。

教育部今天發布新聞稿指出，「115年度教育部主管高級中等以下學校護理人員初級救護技術員訓練」已邁入第3年，今年共有77人參與，邀請台中市政府消防局專業講師授課，透過系統化、標準化的急救訓練，建立校園完善的緊急救護支援網絡。

8天的訓練課程毫不馬虎，涵蓋人體構造與生命徵象判讀、成人及小兒心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作、頸椎固定術、大量傷病患處置與檢傷分類、創傷止血包紮、常見急症及創傷處置，以及傳染病防治等重要課程。

教育部還安排情境模擬演練，強化學員臨場判斷、團隊合作及應變能力。完成課程後，學員須通過學、術科測驗，進而取得EMT-1資格。

教育部強調，校園安全是教育工作的基石。未來將持續整合消防、醫療及教育等跨領域專業資源，共同打造讓家長放心、學生安心的優質學習環境。