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AI Agent新紀元 前立委孫大千3年連出5本AI書籍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千。圖／孫大千提供
前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千。圖／孫大千提供

人工智慧發展快速，前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千，今天出版個人第五本AI著作「AI Agent新紀元」，孫大千說，不是自己特別喜歡寫書，而是人工智慧發展的速度實在太快，常須重新整理對AI的理解。

孫大千過去3年，已陸續出版五本AI相關書籍，堪稱多產AI作家。他說，2025年被許多人稱為「AI代理人元年」。過去幾年，全球討論的焦點主要集中在生成式AI；如今，關注的重心已經快速轉向AI代理人（AI Agent）。愈來愈多企業開始研究如何將AI代理人導入組織，結合企業內部資料、既有系統與工作流程，重新設計人與AI之間的協作模式。

孫大千指出，AI代理人究竟是什麼？它的核心運作邏輯、工程架構、組織方式與工作流程如何設計？當AI代理人逐漸成為企業的新型「數位員工」之後，人工智慧的下一個發展階段又會走向哪裡？這是我們現在應該認真思考的問題。

他表示，「AI Agent新紀元」希望回答的，不只是「AI代理人是什麼」，更希望幫助讀者理解人工智慧未來幾年的演進方向，以及企業與個人在AI時代應該如何做好準備。這不是一本教大家如何操作AI工具的工具書，也不是一本只介紹單一模型的技術書。

孫大千指出，他真正想回答的，其實是一個更根本的問題，人工智慧下一步將走向哪裡？從大語言模型，到AI代理人；從世界模型，到物理AI；最終，重新理解人性。人工智慧會愈來愈聰明，也會愈來愈能夠理解真實世界；但是，人類真正珍貴的地方，從來不只是智慧，而是能夠賦予智慧方向。

他說，AI或許將成為這個時代最強大的工具，甚至成為人類最優秀的助理與工作夥伴；但真正決定世界未來的，始終還是使用AI的人。AI時代真正需要升級的，不只是人工智慧，更是人類自己。從大型語言模型到生成式AI，從AI代理人到世界模型與物理AI，人工智慧正在一步步從理解語言、生成內容、執行任務，進一步走向理解真實世界。

孫大千表示，在AI愈來愈理解世界的同時，人類也必須重新思考自己的價值與角色。「未來真正值得期待的，不是AI變得多麼像人，而是人類如何運用AI，成為更好的自己。」真正決定未來的，從來不是AI究竟有多強，而是人類最終選擇如何使用AI。

孫大千 立委 中信金融管理學院

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