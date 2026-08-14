僑外生留台新制發酵 今年獲許可人數暴增至3239人

畢業僑外生留台就業門檻降低，政策效果逐步浮現。國發會今（14）日表示，今年起實施副學士以上學位畢業僑外生「延期居留免工作許可」新制，截至7月底有效許可人數已達3,239人，相較去年尚未實施新制時，全年申請人數僅281人，顯示僑外生留台求職及就業意願明顯提高。

國發會指出，新制自今年1月上路，副學士以上學位畢業僑外生最長可申請兩年延期居留，延期居留期間免申請工作許可即可自由工作，眷屬也可隨同申請延期居留，增加畢業後留台尋職及職涯規劃彈性。

相較過去延期居留期間僅能覓職，新制放寬僑外生可直接工作，且不必再由雇主向勞動部申請工作許可，可簡化企業聘僱流程。此外，延期居留期間也不受專門性或技術性工作、雇主資格及最低薪資門檻等限制，只要符合勞動法令，即可從事各類工作。

國發會表示，僑外生延期居留期間最長可達兩年，大幅降低畢業後立即離台的壓力，讓僑外生有更充裕的時間探索職涯方向與尋找適合工作。

依據國發會統計，截至今年7月，僑外生留台工作人數已達2.5萬人，占整體外國專業人才約四成。國發會認為，僑外生投入國內勞動市場，不僅可補充產業所需人力，也有助企業拓展海外市場。

為協助僑外生銜接國內職場，國發會表示，「Talent Taiwan一站式國際人才服務中心」今年起提供四大就業服務，包括留台工作申辦流程指引、評點制與簽證輔導、一對一專人諮詢，以及企業職缺媒合對接，希望協助僑外生掌握留台就業資訊並對接企業需求。