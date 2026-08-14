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轉型正義補課第8堂上線 探原民視角的白色恐怖

中央社／ 記者陳至中台北14日電

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區今天推出第8堂課程，從原住民族視角切入，帶領民眾認識戰後威權統治下，政治迫害與污名如何影響家庭、部落與族群文化。

轉型正義已納入108課綱，但舊課綱相關內容較少，教育部今年啟動人權及轉型正義教育專區，為民眾「補課」。前7堂課為「二二八事件」、「正義與勇氣－湯德章」、「行動思想家－鄭南榕」、「台灣農民組合」、「519白色恐怖記憶日」、「金門戒嚴：戰地島嶼的歲月故事」、「澎湖713事件」。

今天上線的第8堂課，主題為「台灣的原住民族轉型正義」，透過作家Liglav A-wu闡述長年投入原住民族白色恐怖政治受難者口述歷史的踏查，帶領民眾認識戰後威權統治下，原住民族政治受難者及其家屬長期未被看見的生命故事。

Liglav A-wu的父親曾遭逮捕、監禁，年長後，她逐步展開尋找歷史真相的旅程。1990年代起更尋訪原住民族白色恐怖政治受難者，透過口述訪談與史料蒐集，拼湊一段段被遺忘的生命故事。

教育部指出，原住民族轉型正義涵蓋個人權與集體權兩個層次，一是針對威權政府透過制度與政策對原住民族個人造成的人權侵害；二是處理土地、文化、語言、教育等集體權利長期受侵害的歷史問題。

教育部表示，戰後威權統治時期，許多原住民族族人因政治案件遭到逮捕、監禁甚至失去生命。其中部分案件與族群處境、文化認同及社會處境交織，受難者及其家屬不僅承受政治迫害，更長期背負污名，對家庭、部落及族群文化造成深遠影響。

教育部表示，這些歷史經驗反映的不只是個人的遭遇，更是國家權力與原住民族權利之間的重要課題。原住民族轉型正義不只是回應歷史傷痕，更是尊重多元族群、落實人權保障的重要工作。相關資訊可參考人權及轉型正義教育專區。

轉型正義 白色恐怖 民視

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