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校事會議改革 全中教建議分4級縣市設專審會

中央社／ 台北14日電

校園濫訴議題備受關注，立法院7月27日退回校事會議相關辦法。全中教今天發布聲明，建議依案件輕重分成4級，涉及不適任的案件交由縣市主責的專審會調查和處理。

教育部今年1月修正校事會議相關辦法，刪除匿名檢舉、增加初篩分流程序等，但部分教育團體仍主張全面廢除校事會議制度，避免教師遭受長時間調查折磨。立法院教育及文化委員會7月27日在藍白以人數優勢、綠委退席抗議下，表決通過決議，退回辦法，要求教育部重新檢討制度設計與法制作業。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天發布聲明，呼籲建立一套「小案不進、大案專查」的分流制度，具體可分成4級。

全中教指出，第1級是為一般親師溝通與行政爭議，由學校透過溝通、協調及修復處理即可。第2級為涉及教學及輔導專業問題，則透過觀課、專業支持、改善計畫來追蹤和改善。

第3級為行為違反相關法規，情節重大，而未達解聘、續聘或終局停聘的程度，進入教師成績考核程序處理；第4級是涉及不適任事由的案件，由縣市成立「教師專業審查會」，擔任第三方專業機構進行正式調查。

全中教表示，現行校事會議的爭議就是不分大小案，都用同一套調查程序處理，可參考韓國近年的改革方式，將原本由學校承擔的教權爭議處理功能，更多地交由地方教育行政體系承擔，降低教師直接面對家長申訴及外部法律風險的壓力。

校事會議 校園 教育部

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