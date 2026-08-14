聽新聞
0:00 / 0:00
大專腦麻肢障學生夏令營 走讀台南、高雄景點
教育部近期舉辦大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營，安排走讀高雄市、台南市景點，參與平常較難以從事的教育文化體驗，鼓勵自主生活並透過團隊合作解決問題。
教育部今天發布新聞稿，8月11到14日舉辦「115年度大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營」，以「翱翔陸海空」為主題，透過戶外教育、適應性探索教育方式，重視親身參與及跨障礙類別互動，鼓勵挑戰自我和建立自信。
身患重度腦性麻痺的哲弘（化名），今年獨自搭乘高鐵前往營隊，象徵從依賴走向自主的重要里程碑，迎向獨立。他長期關注身心障礙者權益及法律議題，期盼未來投入非政府組織（NGO），運用法律專業協助更多身心障礙者。
另一名學員皓鈞（化名）在家人的鼓勵下獨立參加夏令營，他說，這趟夏令營不僅是一段難忘的旅程，更是勇敢跨出舒適圈、建立自信，迎向未來的重要起點。
教育部表示，將持續結合大專校院及社會資源，打造更友善、更具支持性的學習環境，陪伴每名學生發揮自身優勢，勇敢探索世界，朝向自主、自信與共融的未來邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。