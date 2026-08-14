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大專腦麻肢障學生夏令營 走讀台南、高雄景點

中央社／ 台北14日電

教育部近期舉辦大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營，安排走讀高雄市、台南市景點，參與平常較難以從事的教育文化體驗，鼓勵自主生活並透過團隊合作解決問題。

教育部今天發布新聞稿，8月11到14日舉辦「115年度大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營」，以「翱翔陸海空」為主題，透過戶外教育、適應性探索教育方式，重視親身參與及跨障礙類別互動，鼓勵挑戰自我和建立自信。

身患重度腦性麻痺的哲弘（化名），今年獨自搭乘高鐵前往營隊，象徵從依賴走向自主的重要里程碑，迎向獨立。他長期關注身心障礙者權益及法律議題，期盼未來投入非政府組織（NGO），運用法律專業協助更多身心障礙者。

另一名學員皓鈞（化名）在家人的鼓勵下獨立參加夏令營，他說，這趟夏令營不僅是一段難忘的旅程，更是勇敢跨出舒適圈、建立自信，迎向未來的重要起點。

教育部表示，將持續結合大專校院及社會資源，打造更友善、更具支持性的學習環境，陪伴每名學生發揮自身優勢，勇敢探索世界，朝向自主、自信與共融的未來邁進。

景點 夏令營 大專

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