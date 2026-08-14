高中校長談引進外師2大挑戰：經費、教學習慣

引進外籍教師容易遇到行政、學習與親師溝通磨合，不過台北市中崙高中校長吳銘祥認為，最大挑戰仍是「經費問題」，由於歐美國家與台灣薪資結構差異較大，學校若要聘請歐美籍教師，所需成本相對較高；另一考量則是「教學習慣問題」。

吳銘祥解釋，由於每個學科都有其教學脈絡與知識體系，外籍教師若要進入正式課堂，仍須熟悉台灣學生的學習模式與教材脈絡，才能與課程順利銜接。

有本國籍教師認為，由於外師缺乏學科專業，除了得協助外師「從零備課」，還要充當外師的「隨堂助手」，一堂課要同時處理雙語轉換與學科教學，體力與精神消耗極大。

長年觀察第一線教學現場的一名國際學校行政主管也說，台灣大部分補習班或是學校，比較偏向填鴨式教育，所以大多數外師都不是很習慣，本國籍教師跟外師的合作必須要有一個很好的「中間溝通人」，才可以很完美的搭配，不然很容易因為語言或文化，而產生一些誤會。

桃園義興國小校長馮立縈表示，家長常擔心用英文教體育或美術，孩子到底有沒有吸收到學科知識？或焦慮這對傳統紙筆測驗成績無直接幫助，學校會透過成果展、發展會等活動，讓家長看見孩子成長，焦慮自然就轉化為對政策的信任與支持。

馮立縈還說，過去單一學校要自行招募外師，還要當外師的生活保母，處理租屋、簽證、就醫等問題，常讓行政大喊吃不消，外師也因孤立而流動率高。因此桃園採取「雙語聯盟」與中心學校制度，由核心學校統一協助外師的行政支援與文化適應，減輕個別學校的行政負荷，也讓外師有了歸屬感。