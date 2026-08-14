學者：外籍師是雙語教育觸媒 不會取代本國師

開放外籍教師教授英語以外的體育、美術等學科，讓不少本國籍教師憂心未來是否會被取代。不過致理科技大學講座教授陳超明認為，外師教的課程，仍需本國籍師協同備課及指導，才能達到課綱對這些學科的素養要求，外師可以成為英文授課種子教師，問題是本國籍教師願不願意花時間去跟外師學習。

陳超明強調，雙語教育不是要丟給外師，而是以外師為觸媒，引進用英文的教育環境，未來都要本師接手，沒有「外師取代本師」的道理與邏輯。

陳超明直言，很多外師受學生歡迎，教學認真，外師可以成為英文授課種子教師，這也是歐盟、新加坡的經驗做法。

東吳大學英文學系講座教授張上冠認為，若真要推動所謂雙語國家，那就從根做起，全國一致，將外語教學列為各級學校必要科目，聘請外師訓練本國師資，外語教師的薪資比照相對國家的國民所得訂定。

不過張上冠也說，ＡＩ時代，外語能力認定可能已不是按照傳統思維，因爲ＡＩ翻譯可滿足絕大部分人的日常生活所需，雙語或外語教育的投資似乎不能不將ＡＩ因素考慮進去。換言之，全民或全國性的外語教育恐怕已沒有必要，反而是外語精英的培育才是重點。