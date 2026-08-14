教育部修法 外籍師可教藝文、體育等非語文領域

為了達成二○三○雙語政策目標，教育部修法擴大外國教師任教範疇，允許外師教藝能、活動等相關領域或科目，如生活、藝文、體育、健康等，引發教育界熱議。有學者認為，生活應用式的教學，有助於弱勢學生學習；但也有中學校長憂心，外師能否掌握台灣專業科目課程與教學目標。

根據行政院國家發展委員會統計，在台灣從事學校教育工作（包含大專校院、高職、中小學等公私立學校教師）的外國專業人員，有效聘僱許可人數大約維持在兩千至三千人之間。若只計算中小學階段的外籍教學人員（外師）總人數，則是接近九百位。

除教育部補助引進的外師外，各地方政府也依據各自預算與雙語政策目標，自行編列預算自聘外師。其中台中市一一三學年度，外師人數達二六○人，連續四年居全國之冠，新北市截至一一三學年度，外師人數則有二一三人。

教育部日前則修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，擴大外國教師在高級中等以下學校的任教範疇，自六月卅日起，開放外籍教師教授藝能科、活動等非學科領域課程，不再只局限於教授原本的「語文」領域。

北市一名中學校長認為，修法放寬有利有弊。正面來看，開放外師任教非語文領域後，學校在人力運用上更具彈性，也有助於將外語融入更多課程，且可以在教師人力不足的情況下擴大師資來源。

不過，該校長也指出，外籍教師畢竟不熟悉台灣的教育環境，對學生特質、家長期待及校園文化的了解都需要時間適應。若擴及藝術、體育或其他專業科目，外師是否能掌握台灣課程內容與教學目標，將是一大挑戰。

桃園義興國小校長馮立縈則認為，這項政策如果放在其他剛起步的縣市，或許會引發第一線的焦慮，但對已經深耕外師引進多年的縣市來說，反而是將雙語教育從「語言學習」走向「生活應用」的關鍵契機。

馮立縈說，在傳統的學科或語文課中，英文弱勢的學生往往因為聽不懂，乾脆直接放空，導致學習成就更加兩極化。當英語學習擴展到生活、藝文、體育等非語文領域時，反而成了弱勢學生的「破冰船」，有助於打破傳統考卷帶來的雙重挫折，重拾開口互動的自信。