迎接活力夏天 康軒文教「夏日熱血跑」1個月跑31.4萬公里

在炎炎夏日中，多數人恨不得整天窩在涼爽的冷氣房裡時，康軒文教集團卻反其道而行，舉辦全集團參與、為期一個月的線上路跑「2026 康軒夏日熱血跑活動」。活動自7月13日至8月12日舉行，所有參賽者總共跑了31.4萬公里，約繞了地球7.8圈。經最終成績結算，男子組第一名跑了1036公里、女子組第一名也有618公里。

康軒夏日熱血跑活動自2022年第一次舉辦，今年已是第五屆。因是採自由報名的方式，第一屆初次舉辦只有七百多位參加，第二年吸引了超過一千位夥伴加入，而經這幾年的觀望、醞釀與嚐試，今年更激發了超過集團員工人數71%以上共3,152位夥伴報名參加；台灣1,253位、大陸1,885位、泰國14位。

康軒夏日熱血跑共分四組，挑戰組300K、進階組210K、體驗組150K及休閒組90K。既然是路跑比賽，所以還是有最低速度要求；除休閒組是10分鐘/公里外，其餘三組是8分鐘/公里，可於一天內分幾次跑，上下午甚至晚上的時間，依個人適合的時間自己選擇，但每次上傳成績則不得低於3公里。因是以鼓勵運動為主，所以這個要求並不算高，而且只要達標，公司還有達標獎金鼓勵。

董事長李萬吉表示，舉辦活動的主要目的有兩項，第一，夏天除了氣溫高、濕度也高，人經常處於悶熱狀態，是很不舒服的，這時若能好好流個汗，反而會神清氣爽，且很多戶外比賽，如路跑、鐵人三項、自行車等項目，很大一部份的場次是安排在秋、冬、春的季節裏，因此若能在夏日時期，作好一定的熱耐力與身體強化的訓練，更有助於秋、冬、春比賽時對天候環境的適應，爭取理想成績。

第二，李萬吉說，隨著集團的成長，目前康軒有近5000多名員工分佈於台灣、中國及泰國的各事業體及學校校區中，平時互動機會並不多，正好可以藉由康軒夏日熱血跑的活動，讓各地、各事業體、各校區的夥伴共同參與這項長達一個月的線上路跑活動，期間便可創造諸多共同的話題。

李萬吉說，在夏天要持續31天路跑，他最在意與重視的就是安全，因此「康軒夏日熱血跑」並不追求極限成績，而是透過鼓勵讓更多夥伴參與並都能完成所報名組別的公里數。

李萬吉表示，在炎夏時期跑步，確實辛苦與不易，「但我最終所期待的，不是要鼓勵創下多麼亮眼的成績，而是每位康軒人都能在『個人健康、家庭幸福、企業成長』創造三贏」。