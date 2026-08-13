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竹北聯興幼兒園全面升級 2歲幼幼專班下周開放招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
一進到新教室，孩子們與家長都非常開心，露出燦爛笑容，連鄭朝方都忍不住打趣說「好想來上學！」記者郭政芬／攝影
一進到新教室，孩子們與家長都非常開心，露出燦爛笑容，連鄭朝方都忍不住打趣說「好想來上學！」記者郭政芬／攝影

位於竹北市西區的市立幼兒園聯興分班，經全面結構補強與空間優化後正式完工。竹北市長鄭朝方今天特別邀請代表會主席林啟賢、多位市代表及在地里長等人共同溫馨開箱，並同步宣告，家長引頸期盼的「2歲幼幼專班」即將於下周招生登記。

竹北市長鄭朝方表示，聯興分班自民國84年興建至今，建物逐漸老舊，過去不僅面臨耐震安全性疑慮與屋頂滲漏水問題，傳統空間規畫也難以滿足現代幼育需求。為給西區的孩子一個安心且優質的成長環境，公所投入總預算1940萬元進行全棟優化耐震補強與結構改善，歷時180個日曆天順利完工。

鄭朝方指出，工程秉持竹北市一貫的「城市美學」，外觀以圓弧拱門與堡壘造型，打造宛如童話城堡般的校園視覺；同時延續星際語彙，以「星星、月亮、太陽」做為班級名稱，希望讓孩子在日常耳濡目染下學習美感。

除了美感升級，內部空間也進行全面改裝，全棟鋪設木地板、更新窗戶、改善防水並新增幼兒無障礙浴廁。建物每層空間約60坪，過去格局較為封閉，這次改善工程特別「打開幼兒園」，讓大量自然光線自然落款，整個教室空間變得格外明亮清爽。此外，公所團隊也為師生全新設計嫩綠色的幼兒園制服，全數採用台灣製造的有機棉質料，給孩子細緻的呵護。

開箱現場熱鬧又充滿歡笑，先前施工期間前往中心上課的孩子們，今天也在家長陪同下一同開心「回家」。一進到新教室，孩子們與家長都非常開心，露出燦爛笑容，連鄭朝方都忍不住打趣說「好想來上學！」，小朋友們也歡喜喊著要朝方叔叔來當同學。

鄭朝方強調，竹北市是全台少數「逆少子化」的蓬勃城市，家長最迫切需求的「2歲幼幼專班」，聯興分班2歲幼幼專班預計招收1班（生師比為12:2）；3至6歲預計招收2班（生師比為12:1），全館共計收托48名幼生。相關招生詳細資訊，可洽竹北市公所官方臉書、官網及新竹縣政府教育局網站。

公所團隊也為師生全新設計嫩綠色的幼兒園制服，全數採用台灣製造的有機棉質料，給孩子最細緻的呵護。記者郭政芬／攝影
公所團隊也為師生全新設計嫩綠色的幼兒園制服，全數採用台灣製造的有機棉質料，給孩子最細緻的呵護。記者郭政芬／攝影

開箱現場熱鬧又充滿歡笑，先前施工期間前往中心上課的孩子們，今天也在家長陪同下一同開心「回家」。記者郭政芬／攝影
開箱現場熱鬧又充滿歡笑，先前施工期間前往中心上課的孩子們，今天也在家長陪同下一同開心「回家」。記者郭政芬／攝影

竹北市西區的市立幼兒園聯興分班，經全面結構補強與空間優化後正式完工。記者郭政芬／攝影
竹北市西區的市立幼兒園聯興分班，經全面結構補強與空間優化後正式完工。記者郭政芬／攝影

竹北市長鄭朝方今天特別邀請代表會主席林啟賢、多位市代表及在地里長等人共同溫馨開箱。記者郭政芬／攝影
竹北市長鄭朝方今天特別邀請代表會主席林啟賢、多位市代表及在地里長等人共同溫馨開箱。記者郭政芬／攝影

家長引頸期盼的「2歲幼幼專班」即將於下周招生登記。記者郭政芬／攝影
家長引頸期盼的「2歲幼幼專班」即將於下周招生登記。記者郭政芬／攝影

竹北 幼兒園 鄭朝方

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