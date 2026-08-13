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兒童托育法將上路 幼兒影像誰能看？南市議員促嚴管調閱、強化資安

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇上午在市議會社會局業務報告質詢，針對兒童托育服務法上路後的托育監管及監視器雲端管理，要求市府完善相關配套與資安防護。圖／取自台南市議會直播
台南市議員蔡筱薇上午在市議會社會局業務報告質詢，針對兒童托育服務法上路後的托育監管及監視器雲端管理，要求市府完善相關配套與資安防護。圖／取自台南市議會直播

兒童托育服務法今年4月14日公告施行，將托嬰中心及居家托育等相關規範整合，母法目前已確定，相關配套及執法規範由中央研訂，預計1年內完成，議員關注法規上路後的托育監管及監視器雲端管理，要求市府完善相關配套與資安防護，若發生疑似虐童爭議，影像調閱要有一定的規範程序。

市議員蔡筱薇表示，隨著兒童托育服務法上路，托育監管制度也將進一步落實，相關配套必須提前做好，尤其是監視器設置與影像調閱規範，更涉及幼兒安全與個人隱私，像嬰幼兒換尿布等照護過程涉及個人隱私，監視器設置應以公共區域為原則，涉及兒童隱私的空間則應有明確限制，避免影像遭不當蒐集或使用。

蔡筱薇要求未來托育機構監視器究竟要設置在哪些區域、誰有權限調閱影像，以及是否可以24小時觀看；若家長提出申訴，或發生疑似虐童等爭議案件，影像調閱的啟動條件及程序又是什麼，都應該清楚規範。

社會局表示，目前托嬰中心已普遍裝設監視器，相關影像調閱及管理原本就有規定。若發生爭議事件，將由社會局啟動調查，並非所有人都可以隨意調閱影像。未來監管制度與現行制度的主要差異之一，是影像將進一步導入雲端管理。

蔡筱薇也提醒，雖然雲端系統可以提升管理便利性，但也伴隨駭客入侵、帳號遭盜及資料外洩等資安風險，要求社會局將資訊安全列為系統建置的重要條件，並嚴格把關系統來源與資料安全，避免幼兒影像遭不當取得。

議員王家貞也表示，台南市約有1500多名合法居家托育人員，是家庭托育體系的重要一環，不應因少數違規案例而忽略絕大多數托育人員的辛勞，在中央相關配套完成前，也應主動蒐集托育人員的意見，針對收費、管理及工作環境上的困難，建立更完善的溝通與支持機制。

托育 議員 資安

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