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苗栗縣政府打造友善育兒環境 托嬰中心量能再躍進

聯合報／ 苗栗縣政府
苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心八月八日揭牌啟用，縣府打造友善育兒環境再往前跨步。
苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心八月八日揭牌啟用，縣府打造友善育兒環境再往前跨步。

苗栗縣政府打造友善育兒環境，今年八月八日苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心揭牌啟用，再往前跨步，三年多來量能持續擴充躍進，要讓年輕爸媽可以「安心生・快樂育・幸福養」。

縣府花費三年興建苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心，八月八日熱鬧揭牌啟用，館內規畫零至二歲嬰幼兒專區、綜合多元親子遊戲區、嬰幼兒體能區，及戶外騎乘車道區，並安排多元豐富的課程，公設民營托嬰中心今年九月、十一月兩階段入托各卅人，預計明年會增加到九十人。

苗栗縣長鍾東錦主持揭牌，並宣布原來臨時托嬰費用每年每人一二○小時，每小時原本由家長負擔一五○元、縣府補助一五○元，今年九月一日起，改為家長只要負擔一○○元、縣府補助二○○元，希望減輕家庭照顧負擔，讓爸爸媽媽有喘息的機會，藉此鼓勵繼續生育第二或第三胎。

縣府積極營造友善育兒環境，希望讓年輕爸媽都可以「安心生・快樂育・幸福養」，統計二○二二年至去年，頭份親子館服務量從四點二萬人次，提升至十二點一萬人次，成長一點八六倍。

此外，公設民營托嬰中心從六家增加至十家，私立托嬰中心十五家增加至廿三家，整體收托人數從八五五人提升至一四五二人，增加約六百人、七成左右，公共與民間資源挹注，量能持續擴充躍進。（苗栗縣政府廣告）

苗栗 苗栗縣 托嬰

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