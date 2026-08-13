防不適任人員改名、換身分證號回校園 教育部擬修法：可向戶政查資料

為防堵曾涉性騷擾、性霸凌等事件的不適任人員改名或變更身分資料重返校園，教育部近日預告修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」第3條、第9條，未來將可向戶政機關申請提供相關人員的戶籍資料異動資訊，強化查詢機制，避免不適任人員換個身分後重新進入校園。

教育部說明，現行制度已建立涉性別事件不適任人員的通報及查詢機制，目的就是防止曾有相關事件的不適任人員進入教育場域服務。不過，若人員變更姓名或身分證統一編號，可能增加後續查詢及比對的困難，因此此次修法將戶籍資料異動納入查詢機制。

教育部表示，修法是為積極防堵不適任人員透過變更身分資料規避查詢，相關規定已參考「個人資料保護法」及戶政資料提供相關規定，也已與內政部戶政司初步交換意見，實務執行上應無困難。

至於為何需要修法，教育部指出，該辦法是依「性別平等教育法」第30條第4項授權訂定，這次修正屬於完善不適任人員查詢制度的必要配套。

未來若資料庫中的不適任人員有姓名、身分證統一編號等戶籍資料異動，教育部可透過戶政機關掌握相關異動資訊進行比對，降低不適任人員利用身分資料變更規避查詢、重新進入教育場域的可能性。