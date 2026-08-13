快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

防不適任人員改名、換身分證號回校園 教育部擬修法：可向戶政查資料

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
為防堵不適任人員改名、換身分證號回校園，教育部近日預告修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，未來將可向戶政機關申請提供相關人員的戶籍資料異動資訊。示意圖／Ingimage
為防堵不適任人員改名、換身分證號回校園，教育部近日預告修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，未來將可向戶政機關申請提供相關人員的戶籍資料異動資訊。示意圖／Ingimage

為防堵曾涉性騷擾、性霸凌等事件的不適任人員改名或變更身分資料重返校園教育部近日預告修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」第3條、第9條，未來將可向戶政機關申請提供相關人員的戶籍資料異動資訊，強化查詢機制，避免不適任人員換個身分後重新進入校園。

教育部說明，現行制度已建立涉性別事件不適任人員的通報及查詢機制，目的就是防止曾有相關事件的不適任人員進入教育場域服務。不過，若人員變更姓名或身分證統一編號，可能增加後續查詢及比對的困難，因此此次修法將戶籍資料異動納入查詢機制。

教育部表示，修法是為積極防堵不適任人員透過變更身分資料規避查詢，相關規定已參考「個人資料保護法」及戶政資料提供相關規定，也已與內政部戶政司初步交換意見，實務執行上應無困難。

至於為何需要修法，教育部指出，該辦法是依「性別平等教育法」第30條第4項授權訂定，這次修正屬於完善不適任人員查詢制度的必要配套。

未來若資料庫中的不適任人員有姓名、身分證統一編號等戶籍資料異動，教育部可透過戶政機關掌握相關異動資訊進行比對，降低不適任人員利用身分資料變更規避查詢、重新進入教育場域的可能性。

校園 教育部 修法

延伸閱讀

「狼教練」改名洗白仍可接觸兒少？ 南市議員批缺乏跨局處查核

防堵不適任人員進幼兒園 主管機關將查戶政異動資料

專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

專輔人員薪資擬調升 國教盟籲施行日期、晉升規則一次說清楚

相關新聞

兒童托育法將上路 幼兒影像誰能看？南市議員促嚴管調閱、強化資安

兒童托育服務法今年4月14日公告施行，將托嬰中心及居家托育等相關規範整合，母法目前已確定，相關配套及執法規範由中央研訂，預計1年內完成，議員關注法規上路後的托育監管及監視器雲端管理，要求市府完善相關配套與資安防護，若發生疑似虐童爭議，影像調閱要有一定的規範程序。

防不適任人員改名、換身分證號回校園 教育部擬修法：可向戶政查資料

為防堵曾涉性騷擾、性霸凌等事件的不適任人員改名或變更身分資料重返校園，教育部近日預告修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」第3條、第9條，未來將可向戶政機關申請提供相關人員的戶籍資料異動資訊，強化查詢機制，避免不適任人員換個身分後重新進入校園。

拚雙語！教部修法開放外師可教生活藝文體健科 校園兩樣情

國內原本只開放中小學讓外師教語言，但為了邁向2030雙語政策目標，教育部修法擴大外國教師任教範疇，允許外師可以教「藝能」及「活動」等相關領域或科目，如生活、藝文、健體等科目，引發教育界熱議。

苗栗縣政府打造友善育兒環境 托嬰中心量能再躍進

苗栗縣政府打造友善育兒環境，今年八月八日苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心揭牌啟用，再往前跨步，三年多來量能持續擴充躍進，要讓年輕爸媽可以「安心生・快樂育・幸福養」。

專輔人員薪資擬調升 國教盟籲施行日期、晉升規則一次說清楚

教育部11日預告修正專輔人員設置辦法，並擬更名為《高級中等以下學校主管機關置專業輔導人員辦法》，提高一般專輔人員敘薪上限至八等六階、月薪約6萬5846元，督導人員上限至九等六階、約7萬2777元，並增設「資深優良專業輔導人員」職級。國教行動聯盟肯定提高待遇有助穩定專業人力，但強調目前仍屬預告草案，薪資並非立即全面調升，後續仍待行政院核定施行日期；政策也不應只看薪資，應公開新增213名專輔人員的配置、進用期程，並建立一致的晉升及服務品質機制。

幼照法第7條保留協商 家長、幼教團體籲速重啟「讓補助跟著孩子走」

《幼兒教育及照顧法》第7條修法昨日於立法院黨團協商中保留協商，全國家長團體聯盟與全國幼教團體今天發表共同倡議聲明呼籲朝野盡速重啟協商，逐步縮小不同教保服務體系間的支持差距，並落實「補助跟著孩子走」，保障家長教育選擇權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。