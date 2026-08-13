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日本語能力試驗 8月31日前報名、12月6日考試
由日本國際交流基金會等單位主辦的日本語能力試驗（JLPT），今年第二回測驗將於8月17日至8月31日開放報名，考試時間為12月6日，於台北、桃園、台中、高雄4地舉行。
JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，台灣考區由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同主辦，分成N1到N5等5個級數（N1最難），成績可廣泛用於學業評量、升學及求職等多元領域。
LTTC今天發布新聞稿指出，自2025年12月開始，合格考生的成績單除分數外，也會加註歐洲語言共同參考架構（CEFR）等級對照。用於就業及人才招募，企業能更直觀、準確地評估求職者的日語能力；用於進修研究，考生也可更便利地對照公費留考、國際交流計畫等申請條件。
LTTC指出，受日本擴大引進外籍人才政策影響，今年在日居留外國人數突破403萬人，創下歷史新高，全球對日語能力檢定的需求也顯著升溫。今年7月測驗全球報考人數超過94萬人次，刷新歷年紀錄；台灣考區人數達4.1萬人次。
LTTC提醒，JLPT共5個級數，分別於上、下午時段施測，報考者務必留意報名截止日期及目標級數所屬時段，確保應考權益。
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