環境部超越圈圈循環展登場 台日泰藝術加值永續

環境部「超越圈圈循環經濟展」今天正式登場，邀請日本、泰國藝術家參展。本次展覽結束後，部分展品會製成教案，讓知識成為推動循環的力量。

環境部「2026超越圈圈循環經濟新創展」今天正式在西門紅樓登場。「超越圈圈」已邁入第7年，今年展覽規劃「台灣紡流」、「循環生活提案」、「循環知識庫」及「互動體驗區」4大主題展區、50家業者參展，透過新創、藝術加值，盼循環產品能落實到民眾生活之中。

環境部次長沈志修致詞時表示，本次活動聚焦於「資源循環」與「淨零減碳」，探討如何透過設計、科技與創新，推動永續的未來。

沈志修說，超越圈圈希望能夠發揮最大效益，透過新創實實在在地落實在生活當中，循環產品經過藝術創作加值，就不只是1+1，而是平方、幾次方的加值。後續也會建立循環知識庫，讓知識成為推動循環的力量。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，在展期結束之後可以接受學校預約，到各校進行展示；部分展品也可設計成教案，讓學生體驗循環經濟產品。目前已有3間學校預約。

賴瑩瑩指出，今年教案設計包含情緒課程、氣候貼紙等，預計9月就會開始進行。舉例而言，讓學生畫出一張圖，然後生成他們的氣候貼紙，變成全校性的氣候行動；情緒管理則是透過循環材料為基礎的手作活動，讓學生認識自我與情緒覺察。

環境部表示，今年並邀請泰國與日本的藝術家參展，將永續元素融入藝術作品中，深化環保意識。

本次活動邀請來自日本的藝術家大石曉規，以溫暖的角色「Aki Smile」聞名，本次展覽將Aki Smile融入「氣候收據」，將每天的氣候行動選擇轉化為友善、可收藏的視覺紀錄。

Wishulada是泰國循環藝術家與社會倡議者，長年以塑膠、活動旗幟、廣告帆布及紡織剩料進行創作，將一次性宣傳材料轉化為可持續使用的包袋，呈現泰國與台灣之間獨特的設計文化交流。