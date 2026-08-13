快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

壯遊點推農曆7月限定活動 邀青年體驗祭典文化

中央社／ 台北13日電

教育部青年發展署合作的青年壯遊點，今年推出農曆7月限定活動，邀請海內外青年體驗鷄籠中元祭、府城做十六歲、民雄大士爺祭等地方祭典文化

教育部今天發布新聞稿，全台目前有100個青年壯遊點，邀請15到35歲國內外青年透過走讀、導覽、實作及文化體驗，深入認識台灣各地的人文與生活。

適逢農曆7月，有很多特色活動。例如基隆文史青年壯遊點帶領青年認識鷄籠中元祭的儀式與歷史，理解地方如何從過往的族群衝突中，以普度取代對立，逐漸發展出共同參與、彼此包容的文化傳統。

農曆7月下旬，嘉義民雄迎來「大士爺祭」，嘉義民雄青年壯遊點在走讀體驗中，帶領青年認識大士爺信仰的發展，以及祭典如何凝聚居民情感、串聯街區生活，並將彩虹普度及多元共融等當代議題帶入祭典，呈現地方文化在保存傳統的同時，也能回應社會變化、發展新的詮釋。

台南府城青年壯遊點配合當地獨特的在七夕「做十六歲」成年禮文化，帶領青年理解早期府城家庭及港口社會的生活背景，看見「長大」不只是個人的轉變，也是家人、信仰與整座城市共同留下重要記號。

教育部表示，青年壯遊點希望帶給青年的，不只是一趟旅行，更是一條理解地方的路徑。相關資訊可參考「壯遊體驗學習網」。

青年 文化 活動

延伸閱讀

統一超支持青年返鄉築夢邁入第十年 首度打造互動式「嶼+人共鳴」市集

農曆七月最壯觀畫面！虎尾 4000 桌普渡供品登場 「北基隆、南虎尾」百年信仰習俗

跟著海風去旅行！盛夏漫遊高雄「海線潮旅行」 五大主題遊程探索漁村魅力

「台灣國際青年大使協會」成立 串聯青年力量讓世界看見台灣

相關新聞

兒童托育法將上路 幼兒影像誰能看？南市議員促嚴管調閱、強化資安

兒童托育服務法今年4月14日公告施行，將托嬰中心及居家托育等相關規範整合，母法目前已確定，相關配套及執法規範由中央研訂，預計1年內完成，議員關注法規上路後的托育監管及監視器雲端管理，要求市府完善相關配套與資安防護，若發生疑似虐童爭議，影像調閱要有一定的規範程序。

防不適任人員改名、換身分證號回校園 教育部擬修法：可向戶政查資料

為防堵曾涉性騷擾、性霸凌等事件的不適任人員改名或變更身分資料重返校園，教育部近日預告修正「涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」第3條、第9條，未來將可向戶政機關申請提供相關人員的戶籍資料異動資訊，強化查詢機制，避免不適任人員換個身分後重新進入校園。

拚雙語！教部修法開放外師可教生活藝文體健科 校園兩樣情

國內原本只開放中小學讓外師教語言，但為了邁向2030雙語政策目標，教育部修法擴大外國教師任教範疇，允許外師可以教「藝能」及「活動」等相關領域或科目，如生活、藝文、健體等科目，引發教育界熱議。

苗栗縣政府打造友善育兒環境 托嬰中心量能再躍進

苗栗縣政府打造友善育兒環境，今年八月八日苗栗親子館暨青創公設民營托嬰中心揭牌啟用，再往前跨步，三年多來量能持續擴充躍進，要讓年輕爸媽可以「安心生・快樂育・幸福養」。

專輔人員薪資擬調升 國教盟籲施行日期、晉升規則一次說清楚

教育部11日預告修正專輔人員設置辦法，並擬更名為《高級中等以下學校主管機關置專業輔導人員辦法》，提高一般專輔人員敘薪上限至八等六階、月薪約6萬5846元，督導人員上限至九等六階、約7萬2777元，並增設「資深優良專業輔導人員」職級。國教行動聯盟肯定提高待遇有助穩定專業人力，但強調目前仍屬預告草案，薪資並非立即全面調升，後續仍待行政院核定施行日期；政策也不應只看薪資，應公開新增213名專輔人員的配置、進用期程，並建立一致的晉升及服務品質機制。

幼照法第7條保留協商 家長、幼教團體籲速重啟「讓補助跟著孩子走」

《幼兒教育及照顧法》第7條修法昨日於立法院黨團協商中保留協商，全國家長團體聯盟與全國幼教團體今天發表共同倡議聲明呼籲朝野盡速重啟協商，逐步縮小不同教保服務體系間的支持差距，並落實「補助跟著孩子走」，保障家長教育選擇權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。