壯遊點推農曆7月限定活動 邀青年體驗祭典文化

教育部青年發展署合作的青年壯遊點，今年推出農曆7月限定活動，邀請海內外青年體驗鷄籠中元祭、府城做十六歲、民雄大士爺祭等地方祭典文化。

教育部今天發布新聞稿，全台目前有100個青年壯遊點，邀請15到35歲國內外青年透過走讀、導覽、實作及文化體驗，深入認識台灣各地的人文與生活。

適逢農曆7月，有很多特色活動。例如基隆文史青年壯遊點帶領青年認識鷄籠中元祭的儀式與歷史，理解地方如何從過往的族群衝突中，以普度取代對立，逐漸發展出共同參與、彼此包容的文化傳統。

農曆7月下旬，嘉義民雄迎來「大士爺祭」，嘉義民雄青年壯遊點在走讀體驗中，帶領青年認識大士爺信仰的發展，以及祭典如何凝聚居民情感、串聯街區生活，並將彩虹普度及多元共融等當代議題帶入祭典，呈現地方文化在保存傳統的同時，也能回應社會變化、發展新的詮釋。

台南府城青年壯遊點配合當地獨特的在七夕「做十六歲」成年禮文化，帶領青年理解早期府城家庭及港口社會的生活背景，看見「長大」不只是個人的轉變，也是家人、信仰與整座城市共同留下重要記號。

教育部表示，青年壯遊點希望帶給青年的，不只是一趟旅行，更是一條理解地方的路徑。相關資訊可參考「壯遊體驗學習網」。