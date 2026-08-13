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拚雙語！教部修法開放外師可教生活藝文體健科 校園兩樣情

聯合報／ 記者馮靖惠柯美儀／台北即時報導
為了邁向2030雙語政策目標，教育部修法擴大外國教師也能教「藝能」及「活動」等相關領域或科目。圖為小學生體育課示意圖。聯合報系資料照
為了邁向2030雙語政策目標，教育部修法擴大外國教師也能教「藝能」及「活動」等相關領域或科目。圖為小學生體育課示意圖。聯合報系資料照

國內原本只開放中小學讓外師教語言，但為了邁向2030雙語政策目標，教育部修法擴大外國教師任教範疇，允許外師可以教「藝能」及「活動」等相關領域或科目，如生活、藝文、健體等科目，引發教育界熱議。

贊成學者認為，此舉是將雙語教育從「語言學習」走向「生活應用」的關鍵契機，當英語學習延伸到非語文領域時，可能成為弱勢學生的「破冰船」。但也有中學校長憂心，外師是否能掌握台灣專業科目課程與教學目標，將是一大挑戰，因此「前端培訓」相當重要。

根據行政院國家發展委員會統計，在台灣從事學校教育工作（包含大專校院、高職、中小學等公私立學校教師）的外國專業人員，有效聘僱許可人數大約維持在2000至3000人之間。若只計算中小學階段的外籍教學人員（外師）總人數，則是接近900位。

除教育部補助引進的外師外，各地方政府也依據各自預算與雙語政策目標自行編列預算自聘外師。台中市113學年度外師人數達260人，連續4年居全國之冠，已達成「校校有外師」目標。新北市截至113學年度，外師人數達213人。

為符合實務運作，教育部修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，自民國115年6月30日起，允許公立或已立案之私立高級中等以下學校，聘僱外國專業人才，不再侷限於教授原本的「語文」領域。新制允許聘僱具特定專長之外國教師，擔任語言以外的藝能、活動等相關領域或科目的教學。

對於教育部修法開放外籍教師教授「非語文」課程，台北市中崙高中校長吳銘祥認為，修法並未放寬教師資格條件，而是在既有資格架構下擴大教學領域，有助於引進更多元的國際師資；這項修法某種程度上也反映政府希望透過擴大外籍教師來源，以補足部分領域師資不足的問題。

北市一名中學校長認為，此次修法有利有弊。正面來看，開放外師任教非語文領域後，學校在人力運用上更具彈性，也有助於將外語融入更多課程，並在教師人力不足的情況下擴大師資來源。

不過，該校長也指出，外籍教師畢竟不熟悉台灣的教育環境，對學生特質、家長期待及校園文化的了解都需要時間適應。若擴及藝術、體育或其他專業科目，外師是否能掌握台灣課程內容與教學目標，將是一大挑戰，因此「前端培訓」相當重要。

桃園義興國小校長馮立縈也對這項法規修正抱持支持態度。她說，這項政策如果放在其他剛起步的縣市，或許會引發第一線的焦慮，但對已經深耕外師引進多年的縣市來說，反而是將雙語教育從「語言學習」走向「生活應用」的關鍵契機。

馮立縈表示，在傳統的學科或語文課中，英文弱勢的學生往往因為聽不懂而直接放空，導致學習成就更加兩極化。當英語學習除學科領域外擴展延伸到生活、藝文、健體等非語文領域時，困境反而成了弱勢學生的「破冰船」。有助於打破了傳統考卷帶來的雙重挫折，重拾開口互動的自信。

修法 校園 生活 雙語教育

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