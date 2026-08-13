快訊

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌 原民會：啟動調查

北市防空演練今下午2點半降網速 租YouBike、共享汽機車恐受阻

聽新聞
0:00 / 0:00

專輔人員薪資擬調升 國教盟籲施行日期、晉升規則一次說清楚

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部預告提高專輔人員敘薪上限，國教盟呼籲行政院應同步核定施行日期、經費預算與補人期程。圖／國教盟提供
教育部預告提高專輔人員敘薪上限，國教盟呼籲行政院應同步核定施行日期、經費預算與補人期程。圖／國教盟提供

教育部11日預告修正專輔人員設置辦法，並擬更名為《高級中等以下學校主管機關置專業輔導人員辦法》，提高一般專輔人員敘薪上限至八等六階、月薪約6萬5846元，督導人員上限至九等六階、約7萬2777元，並增設「資深優良專業輔導人員」職級。國教行動聯盟肯定提高待遇有助穩定專業人力，但強調目前仍屬預告草案，薪資並非立即全面調升，後續仍待行政院核定施行日期；政策也不應只看薪資，應公開新增213名專輔人員的配置、進用期程，並建立一致的晉升及服務品質機制。

國教盟表示，此次調整是提高敘薪上限及建立晉升制度，不是所有專輔人員都立即增加4621元，也不是人人都能領到7萬元。約7萬元的增幅，須符合特定全國性表揚、升至九等四階並經年終考核甲等後，才能晉薪一階至九等五階。

國教盟指出，目前本案仍屬預告草案。草案第36條規定，新辦法自2024年12月18日修正公布的《學生輔導法》第11條施行之日起施行；而《學生輔導法》第24條則明定，第11條及第11條之1的施行日期由行政院定之。因此，新版人力配置標準、相關辦法及待遇何時正式上路，仍待行政院核定施行日期。

此外，草案第32條規定，修正生效前已依現行辦法聘用的人員，修法生效後，將按其115年聘用契約存續期間補發新舊報酬差額。國教盟強調，正確政策進程應是「方案核定、草案預告、正式發布並核定施行日期、依法補發差額」，不能將預告草案解讀為全體專輔人員已完成調薪。

教育部115年3月向立法院提出的書面報告表示，專任專輔人員預計再增加213人。國教盟認為，社會現在需要知道的，不只是少數人最高可以領多少，而是這213名專輔人員如何分配、何時完成甄聘、各縣市還有多少缺額，以及高風險學生要等待多久才能獲得服務。

一名資深專輔人員表示，草案雖將任職滿4年、近3年連續2年考核甲等及「工作表現優良」列為資深優良專輔人員的遴選條件，但「工作表現優良」如何認定，仍需要更明確、可查核的標準。

國教盟說，考量各縣市運作及財政條件不同，政策不宜只追求薪資一致，更應建立全國共同且公開的遴選標準、暢通的晉升管道及完整的專業支持系統。政策成效也應納入服務可近性、使用者經驗、專業督導及申訴處理；對能力不足者先輔導改善，仍無法勝任或有重大違失者，則應建立公平明確的退場機制。

為此，國教盟提出3項訴求：

一、核定施行日期：教育部完成法制作業後，行政院應儘速核定《學生輔導法》第11條、第11條之1施行日期，讓新版人力配置及專輔人員辦法同步上路。

二、公開人力、經費與晉升規則：教育部應公布213名新增專輔人員的縣市配置、進用期程、經費及中央地方分擔比例，並建立全國一致的資深優良專輔人員遴選、審查及申復機制。

三、建立服務品質與責任機制：定期公布各縣市離職率、案量、等待時間及人力到位率，建立服務可近性、使用經驗及申訴處理指標，並完善專業督導、不適任退場機制。對中輟、長期缺課、涉毒、涉詐或疑似遭幫派吸收的少年，仍須另建跨部會追蹤及責任承接機制。

國教盟理事長王瀚陽表示，提高待遇是留住專業人力的必要起點，但不是政策完成的終點。只有施行日期、常態預算、專輔員額與跨部會轉介機制同時到位，薪資表上的數字才會真正轉化為孩子身邊可以使用的服務。

國教盟 薪資 月薪

延伸閱讀

專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

中小學專輔人員薪資將提高 資深優良可達6.8萬元

人力吃緊！專輔人員擬調薪 最高6.8萬元

校事會議小案大辦、濫訴爭議 人本籲設第三方機制執行調查

相關新聞

敢請身心假嗎？教師心聲：長期高壓 請了也只能短暫緩衝

「很多人覺得這是權益，不請白不請。」北部一名校長說，身心假一年有3天、共24小時，不用出示證明，可以小時計算，校方必須准假，而且是公費排代。曾聽過有案例是A老師一二節請身心假，請B老師幫忙代班，B老師三四節請身心假，換A老師幫忙代班，還能賺鐘點費，大家看在眼裡覺得身心假立意應該不是這樣，但一點辦法也沒有，不敢多置喙，怕動輒得咎被說刁難請假。

專輔人員薪資擬調升 國教盟籲施行日期、晉升規則一次說清楚

教育部11日預告修正專輔人員設置辦法，並擬更名為《高級中等以下學校主管機關置專業輔導人員辦法》，提高一般專輔人員敘薪上限至八等六階、月薪約6萬5846元，督導人員上限至九等六階、約7萬2777元，並增設「資深優良專業輔導人員」職級。國教行動聯盟肯定提高待遇有助穩定專業人力，但強調目前仍屬預告草案，薪資並非立即全面調升，後續仍待行政院核定施行日期；政策也不應只看薪資，應公開新增213名專輔人員的配置、進用期程，並建立一致的晉升及服務品質機制。

幼照法第7條保留協商 家長、幼教團體籲速重啟「讓補助跟著孩子走」

《幼兒教育及照顧法》第7條修法昨日於立法院黨團協商中保留協商，全國家長團體聯盟與全國幼教團體今天發表共同倡議聲明呼籲朝野盡速重啟協商，逐步縮小不同教保服務體系間的支持差距，並落實「補助跟著孩子走」，保障家長教育選擇權。

影／蔣萬安參加高中校長會議 勉勵辦教育勿忘初衷

台北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議，並頒獎表揚優良校長，致詞時勉勵教育工作者辦教育要「勿忘初衷」，持續為學生提供良好的學習環境。

特教困境／特教生攻擊頻傳 制度破口讓融合教育卡關

特教學生10年大增，近期又接連發生教師受傷、同儕遭攻擊事件。當特教師資與輔導人力未同步到位，老師如何守住教室安全，家長又如何兼顧特教生需求與一般生受教權？從職災、師資缺口到校安處置，第一線壓力正浮上檯面。

運動員轉身／擺攤爆紅跌谷底 涼糕哥：別在低點賣掉自己

「人生就像股票，不要在最低點賣掉自己。」「涼糕哥」游勝綸高中時追逐排球夢重讀五年，大學靠市場擺攤賺生活費，意外一夕爆紅卻陷入長達兩年的重度憂鬱；好不容易走出低谷，又遇母親罹癌離世。年僅32歲，人生已一次次面臨命運挑戰，但他始終不放棄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。