幼照法第7條保留協商 家長、幼教團體籲速重啟「讓補助跟著孩子走」

《幼兒教育及照顧法》第7條修法昨日於立法院黨團協商中保留協商，全國家長團體聯盟與全國幼教團體今天發表共同倡議聲明呼籲朝野盡速重啟協商，逐步縮小不同教保服務體系間的支持差距，並落實「補助跟著孩子走」，保障家長教育選擇權。

家長及幼教團體指出，「孩子的成長不能等待，家庭的育兒負擔不能等待，少子女化的國家危機更不能等待」，期待《幼照法》第7條儘速完成協商、凝聚共識，讓政府推動的「0至6歲國家一起養」政策走完最後一哩路。

中華民國幼教聯合總會秘書長陳淑華表示，目前幼兒分別就讀公立、非營利、準公共及一般私立幼兒園，但無論家長選擇哪一種教保服務體系，都是國家的孩子，不應因家長選擇不同，而產生明顯的國家支持差距。因此，政府在規畫幼兒教育及育兒支持政策時，應逐步縮小各體系間的補助落差。

針對後續修法，團體提出五項倡議，首先，盼立法院儘速推動《幼照法》第7條協商，不讓幼兒權益長期停留在「保留協商」；其次，應保障每一名幼兒公平的就學權利，逐步縮小不同教保服務體系間的支持差距。

團體同時主張落實「補助跟著孩子走」，讓國家的育兒及就學支持直接落實到幼兒及家庭，並尊重家長教育選擇權，讓家庭能依照孩子需求、家庭接送及照顧條件，選擇適合的教保服務環境。

此外，面對少子女化危機，團體也呼籲朝野跨黨派尋求最大共識，讓「0至6歲國家一起養」政策持續向前推進。