影／蔣萬安參加高中校長會議 勉勵辦教育勿忘初衷

台北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議，並頒獎表揚優良校長，致詞時勉勵教育工作者辦教育要「勿忘初衷」，持續為學生提供良好的學習環境。

對於國民黨台北市黨部主委戴錫欽傳出正慎重評估是否請辭，外界質疑戴錫欽疑因有意尋求民眾黨支持，以保住議長席次，引發黨內議員不滿，蔣萬安被問及是否協助溝通時表示，相信黨部一定會有完整的規劃與安排。

至於民進黨主席賴清德昨天主持南部行動中常會，首度將中共「北戴河會議」與台灣選舉情勢連結，並強調要慎防「中共介選」，蔣萬安則回應，選舉到了「不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好向國人交代清楚毒油事件。

台北市長蔣萬安（中）參加台北市高中校長會議，會前受訪。記者邱德祥／攝影