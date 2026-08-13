敢請身心假嗎？教師心聲：長期高壓 請了也只能短暫緩衝

「很多人覺得這是權益，不請白不請。」北部一名校長說，身心假一年有3天、共24小時，不用出示證明，可以小時計算，校方必須准假，而且是公費排代。曾聽過有案例是A老師一二節請身心假，請B老師幫忙代班，B老師三四節請身心假，換A老師幫忙代班，還能賺鐘點費，大家看在眼裡覺得身心假立意應該不是這樣，但一點辦法也沒有，不敢多置喙，怕動輒得咎被說刁難請假。

「若校園文化慢慢走向利己，對職場氛圍影響很大。」這名校長說，第一線多數教育工作者都是兢兢業業，近來愈來愈多老師會請身心假，他不會反對老師請身心假，畢竟身心平衡很重要，但部分老師請身心假不見得是因為需要，而是不請白不請的心態。

近日，校園再度發生教師輕生的不幸新聞，引發關注。有教師反映，待過校園第一線的人都知道，壓垮老師的從來不是「單一事件」，是長期、高壓，且看不見出口的系統性消耗，「教師身心假」雖立意良善，但在現行校園生態下，多數時候只是短暫緩衝。

新北張姓國中老師說，他一開始對是否該請身心假有點難為情，看到愈來愈多同事有請，他才跟進，選在兩天段考期間請身心假，對授課影響相對小。

新北市教育局表示，當老師出現心理壓力時，也可能伴隨身體不舒服等異常警訊，通常老師傾向以請病假方式處理，教育局難以透過病假了解老師是否因身心出現壓力。此外，去年開始所有公務員一年可請3天身心調適假，全國所有教師也比照辦理，教師可依實際需求申請使用。

至於是否有教師因課務安排、同事負擔等因素而有「想請卻不敢請」情形，教育局表示，此部分涉及個人感受及各校實際工作情境，難以一概而論，將持續宣導相關制度並督導學校依法落實，讓有實際需求的教師能依規定申請，營造支持教師身心健康及友善的工作環境。