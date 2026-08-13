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特教助理人力追不上特教生

聯合報／ 記者許維寧柯美儀／台北報導
台中某國中特殊生攻擊教師致重傷，全教總昨開記者會，指教師已成高風險行業，非教師用愛與專業所能彌補，呼籲主管機關正視問題，補足人力和經費。記者林伯東／攝影
台中某國中特殊生攻擊教師致重傷，全教總昨開記者會，指教師已成高風險行業，非教師用愛與專業所能彌補，呼籲主管機關正視問題，補足人力和經費。記者林伯東／攝影

台中市日前發生特殊生攻擊教師致傷事件，立委指出，近年特教助理員人數跟不上特殊生增加速度，且絕大多數都是「時薪制」，要求正視人力問題；全教總也呼籲全面盤點人力，必要時採雙師入班等措施。台灣教育產業工會等九大教師工會則發表聯合聲明，呼籲建立專職校安、暫時隔離及停學退場等機制。

立委張雅琳表示，統計指出二○二○至二○二四年間，特教生增加約二萬人，而特教助理員全國僅一點四萬人，且絕大多數都是時薪制，僅百分之五是月薪制。張呼籲制度一定要改革，人力先到位，普特融合才會是真正的融合。

立委柯志恩也談到，近年投入特殊教育者愈來愈少，呼籲提高特教助理員待遇，另也建議暑期課程、營隊也要有特教助理員隨側，避免暑假校園人力單薄，出現空窗期。

全教總特教委員會主委謝宗翰指出，目前特教助理員配給數量不足，應針對高頻率、高風險個案配置兩人協助，畢竟只有導師單獨指導常力有未逮，希望重新盤點人力配置，助理員待遇也應該精進。

台中教師職業工會理事長張永青也說，有些學生可能是家長拒絕鑑定、認為孩子沒問題，學校只能以疑似生處理，特教資源無法導入，應落實家庭責任，要求學生法定代理人必須配合鑑定、安置等措施。再者，應完善教師因公受傷保障機制，主動協助受傷教師醫療、心理、法律扶助、職業傷害鑑定措施。

台灣教育產業工會等九大教師工會則發表聯合聲明，不應將「特殊生」與攻擊行為畫上等號。

台教產特殊教育策略中心執行長鍾正信提出，應強化校園第一時間的危機處理能力，例如配置經過專業防衛、危機處置與衝突降溫訓練之專職校安人員，當嚴重攻擊事件發生時，由專職人員第一時間到場介入，並建立「暫時隔離」機制，避免失控學生傷害師生或引發二次衝突。

針對嚴重或重複攻擊行為，工會建議建立明確的停學及帶回管教機制，必要時結合醫療、心理衛生及相關單位資源；同時強化家長責任，避免將學生的管教及矯正責任完全轉嫁給學校。

特教 人力 全教總

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