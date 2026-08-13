師遭生攻擊重傷 昨天手術

中部地區某國中日前有教師遭特殊生攻擊受重傷，除顏面骨折，還造成右眼虹膜斷裂、視網膜受損等，面臨失明風險，昨進行手術治療。教育部長鄭英耀承諾，後續將提供教師法律協助及相關權益保障。但全國代理暨代課教師產業工會強調，教育部不能只停留在口頭關心，應具體承諾核予受害教師公傷假，並保障其聘期。

鄭英耀表示，非常不捨台中教師在指導學生過程中遭到攻擊，已親自打電話給台中教育局長，充分掌握相關情況；至於後續，教育部也將提醒台中市教育局，提供教師必要的法律協助及相關權益保障。

不過，全國代理暨代課教師產業工會認為，現行法規對代理教師的聘期保障極其脆弱，教育部應明確指示台中市政府核予該教師「公傷假」，並專案核准延長聘期，確保教師在復健期間薪資不中斷、工作權益不受影響，並享有完整的醫療及相關權益保障，不能依原聘期屆滿，就「用完即丟」。

工會提到，暑期輔導期間，校內行政人力、特教支援及維安資源較平時更加稀薄，校園危險因子恐放大；此次事件也暴露國小升國中階段的特教轉銜空窗，教育部應研擬轉換階段的特教資源配套，並檢討「升國一」暑期輔導的必要性，避免將暑期課務及校園安全壓力全數轉嫁給代理、代課及年輕教師。

對於教團呼籲，教育部表示，依現行規定，課後輔導應以學生及教師自由參與為原則。至於國一新生暑期輔導是否辦理，由各縣市政府及學校自主評估。

教育部表示，教師法第卅三條已提供教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導、心理危機介入等服務，目前也正研議，將法律資源納入教師支持系統，並考慮明年增編經費，協助各縣市建立教師法律支援服務。