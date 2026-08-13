避貼標籤 教團籲設教師私密諮商專線

高雄有國小教師從住家墜樓身亡，也讓教職員的心理警訊受到關注。教育團體表示，暑假尾聲確實是教師的壓力期，但有困難務必求助，切勿自己承擔；也建議地方教育局處能與民間心理諮輔單位合作，成立獨立且有私密性的專線，提供諮商服務。

全教產理事長林蕙蓉談到，暑假尾聲、開學前是教師壓力期，大部分學校八月廿五至廿八日間舉行校務會議，代表教師僅剩約十天可以處理新學期庶務，包括行政人力規畫、排課都要在這段期間內完成。

林蕙蓉說，行政壓力大的當下，若此時家庭發生變故，或老師又遭人檢舉有案在身，焦慮感都會隨開學到來加劇。但也呼籲有需要時務必求救，而非自己面對。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙觀察，教師面對壓力時求助身心科有很高的門檻，擔心求助了會被貼標籤、被說成是有問題的老師，萬一傳到校外，更擔心可能影響日後轉調等規畫，導致教師遇到困難也不敢求助，尤其是四十歲以上的男性教師包袱更重。

黃湘仙說，即便近年校內設有教師可用的諮商管道，教師也傾向不用，建議地方教育局處能與民間心理諮輔單位合作，成立獨立且有私密性的專線，讓老師免除留下紀錄、被標籤化的疑慮，才能真正體恤老師的處境。

去年十月十日教師身心調適假上路，台南逾六千名人曾使用，占總教師比率約百分之五十六。一名劉姓國小校長表示，教師對於行使這項權利都相當重視，但相關配套仍不足，衍生不少行政困擾，尤其教師若請假時間過於集中，代課教師不易尋找；若請假者為班級導師，只能校內教師跨班支援，或以超鐘點方式調度人力，對教學組行政人員造成不小負擔，亂象連連。

桃園市教師會理事長陳俊裕也說，老師不致不敢請身心調適假，真正問題是代理人力不足，代課費雖然已有公費支應，但有經費不代表找得到人，請假教師也會顧慮增加同事及行政人員負擔。新北市一名校長透露，愈來愈多老師請身心假，因為身心平衡很重要，但許多人不是因為需要，而是不請白不請。

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