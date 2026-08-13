別讓親師生對立 學生團體籲對話

校園事件頻傳，親師生間信任關係也受挑戰。學生團體EdYouth理事長蔡其曄呼籲，未來不論是校事會議或教師解聘相關制度討論，都應讓學生、教師及家長有機會共同討論現行機制如何調整，而非讓彼此陷入對立。

EdYouth近日舉辦「如何重新對話？——親師生共築友善校園的溝通新可能」座談，邀教師、家長及學生代表對話。國教行動聯盟常務理事張文昌表示，相較過去，現在的家長對教育的參與程度明顯提高，資訊取得也更加容易。然而，部分家長也可能因此過度介入學校教育，甚至以「消費者」心態看待學校與教師。

張文昌直言，現代家長更應理解自己的角色，家長當然有權利反映孩子在校園中遇到的問題，但不代表所有問題都應立即以對立或指責的方式處理，尊重教師專業、理解彼此權責，才能真正形成合作關係。

曾任國教署青少年諮詢委員的陳郁智表示，過去學生在教育決策中角色有限，學生經常聽到「你的意見很好，我們會再納入研議」等回應，卻未必知道意見最後是否被採納，或為何沒有採納，長期下來容易降低學生的「效能感」。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪說，教師應透過與家長、學生及社會對話，讓教師專業被理解與檢驗。

EdYouth也呼籲教育部，應創造更多親師生、立法與行政部門對話的機會，讓不同角色真正看見彼此面臨的困境。