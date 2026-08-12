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教師遭學生攻擊眼睛重傷今動刀 地方教育局處探視致贈慰問金

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中部某國中日前發生特教生攻擊教師的校園暴力事件。聯合報系資料照
中部某國中日前發生特教生攻擊教師的校園暴力事件。聯合報系資料照

中部某國中日前發生校園暴力事件，一名升國一的特教生於暑期輔導期間，疑不滿秩序提醒，竟持掃把斷柄攻擊教師，導致該教師眼部重傷、面臨失明風險。受傷教師今日進行手術，地方教育局處今日與校方共同探視受傷教師，並致贈慰問金。

教育部長鄭英耀今天出席立法院審查「學校衛生法」部分條文修正草案，鄭英耀對此表達深切不捨，表示已親自致電地方教育局掌握狀況。

鄭英耀指出，受傷教師今日將進行手術，預祝手術順利，教育部也已要求教育局全力提供後續的法律協助與相關權益保障。

地方教育局處強調，校園不容許任何暴力發生，獲報後立即對受傷教師表達關懷，並要求學校釐清事發經過，依規妥善處理，同時提供師生輔導與心理諮商等協助。

地方教育局處指出，事發後督學到校方探視，8月10日督學及校方陪同受傷教師復診，今日也與校方和教育部次長、督學共同探視受傷教師，並致贈慰問金。

學生 教育局 教師

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