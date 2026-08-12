校園暴力頻傳 9大教師工會拋5大防護建議…建立專職校安、暫時隔離機制

近年校園暴力及學生攻擊事件頻傳，不僅造成師生身心傷害，也衝擊校園安全與教育現場的信任。台灣教育產業工會等9大教師工會今（12）日發表聯合聲明，呼籲政府建立專職校安、暫時隔離及停學退場等機制，同時落實家長共同責任，以及提供受害師生法律支持，以強化校園安全。

台灣教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會及澎湖縣教師職業工會表示，社會輿論及媒體報導不應過度聚焦行為人的身分背景，尤其不應將「特殊生」與攻擊行為畫上等號，特殊生身分更不能成為合理化暴力行為的理由。

工會指出，若社會輿論與主管機關過度圍繞行為人身分作文章，只會遮蔽教育系統在資源配套、危機預防、即時處遇以及受害師生支持上的根本不足。唯有擺脫身分迷思，建構完整且落實的校園暴力處遇機制，才能真正維護教育現場的尊嚴與安全。

台教產特殊教育策略中心執行長鍾正信提出，首先應強化校園第一時間的危機處理能力，如配置經過專業防衛、危機處置與衝突降溫訓練之專職校安人員，當嚴重攻擊事件發生時，由專職人員第一時間到場介入，減輕第一線教師的防衛壓力。

鍾正信也主張建立「暫時隔離」機制，現行輔導管教辦法雖允許行政人員將失控學生帶離現場，卻缺乏「暫時隔離」的法定權限及專用安全空間，學校陷入「無權強制、無處可放」的兩難。教育主管機關應明確建立暫時隔離機制，設置安全冷靜空間，避免失控學生傷害師生或引發二次衝突。

針對嚴重或重複攻擊行為，工會建議建立明確的停學及帶回管教機制，必要時結合醫療、心理衛生及相關單位資源；同時強化家長責任，避免將學生的管教及矯正責任完全轉嫁給學校。

此外，工會要求主管機關對遭受校園攻擊的師生提供實質法律支持，包括免費法律諮詢及律師委任補助，並協助受害者處理醫療、心理諮商及其他損害的民事求償。

台教產理事長郭彥成呼籲，安全無虞的校園環境，是所有教育理想得以實踐的根基。面對校園暴力，社會大眾與主管機關應停止圍繞行為人身分進行標籤化討論。暴力攻擊不分「普特」，唯有回歸「行為本身」，透過危機即時隔離、落實帶回管教退場、法律究責等機制，同時補足特殊教育支援，才能保障學生學習權及教師專業尊嚴。