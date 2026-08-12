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高雄國小教師墜樓爆「被調校」 原校長還原爭議：從未要求

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，教師團體揭他生前遭受行政爭議、家長申訴等壓力，身心出狀況，更指控遭原任學校要求調校，遭控校長打破沉默否認，從未要求調校，她表示，林師遭家長反映教學問題，校方一度介入輔導，不過林師6月起仍請長假，最後透過介聘調往他校。

原任學校校長表示，去年9月班親會，家長針對其社會科教學提出多項疑慮，校方由教務主任等人陪同與林師晤談、提供協助，教學已有改善；不過今年3月班親會，家長再於臨時動議表明，若孩子升上五年級仍由林師任教，將集體聯署反對，相關內容均記載於班親會紀錄。

對於調校爭議，校長說，因家長反映教學問題，僅與林師討論新學年度職務及課務安排，包括續任行政、改任導師或避開爭議班級等選項，後來林師自行透過市內介聘調往他校。

至於閱讀磐石計畫師培，校長解釋，去年曾在教師晨會、進修場合討論，並匿名蒐集意見，但當時僅在初步了解階段，尚未正式參加，更未曾要求林師接受培訓。

工會到校反映後，她當場決定學校若未準備好就不參加，後續也退出，對於工會指她因林師不配合而找人事欲「議處」，她強調，從未因此懲處林師，也未啟動校事會議。

校長指出，林師自5月起陸續請假，6月開始請長期病假，校方均依程序准假並安排代課及行政代理人，期間未要求他返校處理業務；林師之後透過市內介聘調往另一所國小。她表示，請假、調動都是教師權益，校方均予尊重。

墜樓 高雄 校長

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