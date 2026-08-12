立院初審通過 月經教育、心理健康教育納入學校衛生法

立法院今（12）日審查學校衛生法部分條文修正草案，增列各級主管機關應協助學校備置生理用品、推動月經教育，並將心理健康教育納入學校健康課程，強化學生健康保障。

民進黨多名立委提案修正學校衛生法第6條、第16條及第17條，主張依消除對婦女一切形式歧視公約精神，減輕學生月經期間的經濟負擔，增訂各級主管機關協助學校提供多元生理用品，並推動月經教育，對象不限性別，以消除月經污名、提升性別平等意識。

此外，鑑於學生心理健康議題日益受到重視，提案也增列心理健康教育，內容涵蓋情緒辨識與表達、自我身心照顧、壓力管理、人際互動及同理心等，並要求學校讓學生熟悉校內外心理支持及求助資源。主管機關或學校也可依需求推薦教師參與相關專業培訓，強化第一線教師提供心理支持的能力。

上述條文經委員會討論後修正通過，明訂各級主管機關應協助學校備置生理用品並推動月經教育；另增列心理健康教育，協助學生建立心理健康認知及自我覺察能力，以促進心理健康。