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【重磅快評】老師的命也是命 教育部要漠視多久？

聯合報／ 主筆室
中部地區某國中上月發生一起學生攻擊事件，一名學生疑似情緒失控，折斷掃帚刺向女教師，恐導致後者有失明之虞。記者黃仲裕／攝影
中部地區某國中上月發生一起學生攻擊事件，一名學生疑似情緒失控，折斷掃帚刺向女教師，恐導致後者有失明之虞。記者黃仲裕／攝影

今年5月，南部一所國小男老師墜樓身亡，事件震撼教育界。外界曾傳出他疑似長期遭學生言語挑釁、霸凌，但相關原因仍待釐清。8月11日晚間，同一縣市區又傳出另一所學校男教師墜樓身亡，警方目前已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。中部地區日前還發生學生持掃把斷柄攻擊女教師事件，女老師眼部、臉部受重創，甚至有失明風險。

接二連三發生老師的悲劇，儘管各事件皆獨立，原因也都需要調查，但教育現場再三浮現的警訊，已不容漠視。

教師荒與教師集體倦怠的背後，長期存在不少制度性問題。網路上廣為流傳老師現在有「三高」：高行政負載、高情緒勞動、高投訴風險。包括老師除了教學，還要承擔繁多的評鑑、成果報告及各項行政配合工作，教學本業不斷被行政雜務壓縮；面對複雜的親師關係，以及學生多元的心理與行為問題，老師必須耗費大量心理能量維持班級秩序與溝通；而在申訴、校事調查甚至司法訴訟的壓力下，教師又得時時擔心「多做多錯、少做少錯」，久而久之，教學現場最需要的專業與勇氣，反而被自我保護取代。

6月間全國中小學校長協會公布一項調查，近2年有90所回報學校中，89所表示曾發生教育人員遭學生攻擊受傷的情況，其中有17校回報遭攻擊受傷達10次以上。傷者以普通班導師及生教組長較常見，也包括資源班教師、特教助理員及輔導教師等；部分學校反映，教師甚至出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。反映這已經不是幾個「失控學生」的偶發事件，教育現場不能再用個案心態處理問題。

過去談校園安全，焦點往往放在校門門禁。但現在更需要重新思考的是，當學生在教室裡突然攻擊老師時，距離老師最近、能夠立即介入的人在哪裡？如果教師既是教學者，又得兼任第一線危機處理者；既要安撫其他學生，又要面對正在攻擊人的學生，最後還得自己承擔可能發生的傷害與後續責任，這究竟是教育，還是把校園安全責任轉嫁給站在講台上的老師？

教育部真正該做的，不只是再增加幾場宣導或諮商，而是重新檢討校安及校園安全維護人力配置。對於學生人數多、特殊教育需求高、曾發生學生暴力事件或其他高風險學校，是否應提供更充足的安全維護人力及專業支援？當教室內發生突發暴力事件時，有沒有明確的通報、支援與到場機制？這些問題，不能等老師被打傷後才開始討論。

面對教師遭學生攻擊的問題，教育部已表示將啟動跨部會評估，也研議相關保障；另設有教師諮商輔導支持機制，提供教師心理支持。教育部長鄭英耀說，將修正學生輔導管教相關規範，希望與時俱進，減少師生之間不必要的誤解。問題是，這些措施距離第一線教師真正需要的安全保障，還有多遠？

尤其目前校園對學生的保護與心理健康政策日益完整，學生有心理健康教育、輔導機制與校安制度，這些都是進步。但如果制度沒有同步建立教師的人身安全保障，教育政策即出現明顯的缺口。照顧學生身心健康當然重要，老師們也想問教育部一句：誰來照顧老師？

學生的命是命，老師的命也是命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

教育部 老師 教育

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