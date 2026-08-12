高雄市教育圈再傳憾事 教團：暑期尾聲忙開學是教師壓力期

昨天深夜傳出高雄某國小教師墜樓身亡，據悉，林師過去曾與原任學校發生爭議，之後調離原校，未料傳出憾事。教育圈擔憂產生模仿效應，教育團體則表示，暑假尾聲確實是教師的壓力期，包括人力規劃、排課等都要在近日完成，庶務壓力大；若老師不幸過去又遭人檢舉「有案在身」，焦慮也會隨開學到來加劇，但呼籲有困難務必求助，切勿自行承擔。

全教產理事長林蕙蓉指出，暑假尾聲、開學前確實是教師的壓力期，大部分學校會於8月25至28日間舉行校務會議，代表教師僅剩下約10天可以處理新學期庶務，包括行政人力規劃、排課都要在這段期間內完成。

林蕙蓉指出，以教育部7月中旬公布的國中、小可增設副組長編制為例，下周學校將作人力調整，如接任副組長者需減課，屆時就要找人代課或找代理教師幫忙，庶務全部擠在8月中旬後兩周，壓力很大但不能不做，否則開學會開天窗。

林蕙蓉也說，行政壓力大的當下，若此時教師家庭發生變故，或老師不幸過去又遭人檢舉「有案在身」，焦慮感都會隨開學到來而加劇。但也呼籲，教師有需要時務必求救，千萬不要一時想不開，「最重要的是找協助，而非自己面對。」

全教總副理事長張瓊方則形容，近年校園內動輒得咎的氛圍，甚至校事會議問題，就如同懸在老師頭上的一把刀。當老師家庭出現問題，來到工作職場時又要面對緊張的體制，教師怎麼樣都無法喘息。對於該案，僅憑目前的資訊不易判斷，但校園氛圍、制度問題，確實可能成為教師的壓力來源。

全教總理事長葉青芪則說，教育部一直稱已經針對教師權益提出種種作法，「但如果有效，為何教育現場一直有遺憾發生。」全教總對此感到遺憾。教育部所謂的政策是否有效，還是要回到現場檢視，很顯然，目前悲劇仍不斷發生。

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