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校園內教師受威脅 應建立風險應變計畫
「學生攻擊老師頻傳，教師應有支援人力、情緒調節空間與危機支援團隊！」全教總12日召開記者會指出，近來教育現場對教師來說已成高風險行業，教育部應完善教師因公受傷的保障；綠委張雅琳也說，普特融合應該同步配置支援人力，不要讓教師獨自承擔壓力。
統一事件處理流程
全教總理事長葉青芪表示，近年來學生攻擊教師事件頻傳，社會大眾應了解教育現場已非用「愛」與「專業」所能彌補，因此他們向政府提出5大訴求，包括普特融合應同步配置支援人力、建立行為風險及危機應變計畫、設置情緒調節空間與區域危機支援團隊、落實跨局處合作與家庭共同責任，並完善教師因公受傷保障機制。
「危機應變計畫應該一致，不能針對特定身分學生！」葉青芪說，對於有高度安全風險的個案，應由特殊教育、輔導、心理、社工與醫療專業共同評估，並將行為預防、現場求援、人員撤離、緊急送醫、事件後支持與復課安排，納入個別化教育計畫或相關支持與危機處理計畫，定期檢討並進行必要演練。
特教老師負擔過重
台中市教師職業工會理事長張永青指出，現在最讓基層教師絕望的，就是「拒絕配合」的家長，拒絕就醫、鑑定、承認有問題，導致行政系統在家長這關就卡死，依照《特殊教育法》第20條，由跨局處要求學生法定代理人或實際需要照顧者配合鑑定等服務，不能將事件所有後果都有學校承擔。
「普特融合要有足夠因應人力！」民進黨立委張雅琳指出，現行第一線資源難以回應普通班特殊生與家長的龐大需求，特教助理與特教老師負荷過重，教育部與相關部會應正視普特融合目標背後的實務落差，增加特教人力、改善師培及強化校園安全與輔導機制。
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