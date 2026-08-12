校園內教師受威脅 應建立風險應變計畫

「學生攻擊老師頻傳，教師應有支援人力、情緒調節空間與危機支援團隊！」全教總12日召開記者會指出，近來教育現場對教師來說已成高風險行業，教育部應完善教師因公受傷的保障；綠委張雅琳也說，普特融合應該同步配置支援人力，不要讓教師獨自承擔壓力。 統一事件處理流程 全教總理事長葉青芪表示，近年來學生攻擊教師事件頻傳，社會大眾應了解教育現場已非用「愛」與「專業」所能彌補，因此他們向政府提出5大訴求，包括普特融合應同步配置支援人力、建立行為風險及危機應變計畫、設置情緒調節空間與區域危機支援團隊、落實跨局處合作與家庭共同責任，並完善教師因公受傷保障機制。 「危機應變計畫應該一致，不能針對特定身分學生！」葉青芪說，對於有高度安全風險的個案，應由特殊教育、輔導、心理、社工與醫療專業共同評估，並將行為預防、現場求援、人員撤離、緊急送醫、事件後支持與復課安排，納入個別化教育計畫或相關支持與危機處理計畫，定期檢討並進行必要演練。 特教老師負擔過重 台中市教師職業工會理事長張永青指出，現在最讓基層教師絕望的，就是「拒絕配合」的家長，拒絕就醫、鑑定、承認有問題，導致行政系統在家長這關就卡死，依照《特殊教育法》第20

2026-08-12 13:37