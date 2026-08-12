校園衝突頻傳、親師生陷對立 EdYouth籲坐下來對話

面對近年校園事件頻傳，親師生之間的信任關係也受到挑戰。學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會昨（11）日舉辦「如何重新對話？——親師生共築友善校園的溝通新可能」座談。EdYouth理事長蔡其曄表示，學生權益、教師權益或家長參與，都應該被納入制度討論。未來不論是校事會議或教師解聘相關制度的討論，都應讓學生、教師及家長有機會坐下來，針對現有機制如何調整共同討論，而非讓彼此陷入對立。

立委張雅琳表示，疫情後教師、學生及家長都面臨新的適應與壓力，但過去幾年教育政策不斷增加教師責任，親師溝通卻未同步增加，容易因缺乏理解產生摩擦。她認為，面對親師衝突時，社會經常從教師或家長的立場出發，卻較少真正從「兒童最佳利益」的角度思考，也較少直接詢問學生的想法。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪強調，「專業是要經得起對話的」，教師應爭取合理工作條件與權益，也應透過與家長、學生及社會對話，讓教師專業被理解與檢驗。他建議從「學校日」等既有親師溝通場合開始改變，包括課堂規範、親師溝通方式及教師工作界線，降低後續衝突。

國教行動聯盟常務理事張文昌則表示，現在的家長與過去相比，對教育的參與程度明顯提高，資訊取得也更加容易，家長不再只是被動配合教師的一方。然而，部分家長也可能因此過度介入學校教育，甚至以「消費者」心態看待學校與教師。

張文昌說，現代家長更應理解自己的角色，家長當然有權利反映孩子在校園中遇到的問題，但不代表所有問題都應立即以對立或指責的方式處理，尊重教師專業、理解彼此權責，才能真正形成合作關係。

曾經擔任國教署青少年諮詢委員的陳郁智表示，過去學生在教育決策中的角色有限，學生經常聽到「你的意見很好，我們會再納入研議」等回應，卻未必知道意見最後是否被採納、為何沒有採納，長期下來容易降低學生的「效能感」。

針對校事會議制度，陳郁智指出，校事會議涉及教師疑涉體罰、霸凌及其他不適任行為，制度運作直接影響學生權益，因此，未來制度修正過程中，也應納入學生意見，讓學生真正參與與校事會議的改革之中。

葉青芪則認為，現行制度若缺乏足夠的法律彈性，容易使教師產生「防禦性教學」，制度應區分真正不適任行為與可透過輔導、溝通及支持改善的個案，不能讓所有案件都以相同方式處理。