快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

校園衝突頻傳、親師生陷對立 EdYouth籲坐下來對話

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會昨（11）日舉辦「如何重新對話？——親師生共築友善校園的溝通新可能」座談，從親師生三方觀點討論校園溝通困境與制度改革方向。圖／EdYouth提供
學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會昨（11）日舉辦「如何重新對話？——親師生共築友善校園的溝通新可能」座談，從親師生三方觀點討論校園溝通困境與制度改革方向。圖／EdYouth提供

面對近年校園事件頻傳，親師生之間的信任關係也受到挑戰。學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會昨（11）日舉辦「如何重新對話？——親師生共築友善校園的溝通新可能」座談。EdYouth理事長蔡其曄表示，學生權益、教師權益或家長參與，都應該被納入制度討論。未來不論是校事會議或教師解聘相關制度的討論，都應讓學生、教師及家長有機會坐下來，針對現有機制如何調整共同討論，而非讓彼此陷入對立。

立委張雅琳表示，疫情後教師、學生及家長都面臨新的適應與壓力，但過去幾年教育政策不斷增加教師責任，親師溝通卻未同步增加，容易因缺乏理解產生摩擦。她認為，面對親師衝突時，社會經常從教師或家長的立場出發，卻較少真正從「兒童最佳利益」的角度思考，也較少直接詢問學生的想法。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪強調，「專業是要經得起對話的」，教師應爭取合理工作條件與權益，也應透過與家長、學生及社會對話，讓教師專業被理解與檢驗。他建議從「學校日」等既有親師溝通場合開始改變，包括課堂規範、親師溝通方式及教師工作界線，降低後續衝突。

國教行動聯盟常務理事張文昌則表示，現在的家長與過去相比，對教育的參與程度明顯提高，資訊取得也更加容易，家長不再只是被動配合教師的一方。然而，部分家長也可能因此過度介入學校教育，甚至以「消費者」心態看待學校與教師。

張文昌說，現代家長更應理解自己的角色，家長當然有權利反映孩子在校園中遇到的問題，但不代表所有問題都應立即以對立或指責的方式處理，尊重教師專業、理解彼此權責，才能真正形成合作關係。

曾經擔任國教署青少年諮詢委員的陳郁智表示，過去學生在教育決策中的角色有限，學生經常聽到「你的意見很好，我們會再納入研議」等回應，卻未必知道意見最後是否被採納、為何沒有採納，長期下來容易降低學生的「效能感」。

針對校事會議制度，陳郁智指出，校事會議涉及教師疑涉體罰、霸凌及其他不適任行為，制度運作直接影響學生權益，因此，未來制度修正過程中，也應納入學生意見，讓學生真正參與與校事會議的改革之中。

葉青芪則認為，現行制度若缺乏足夠的法律彈性，容易使教師產生「防禦性教學」，制度應區分真正不適任行為與可透過輔導、溝通及支持改善的個案，不能讓所有案件都以相同方式處理。

校園 衝突 友善校園

延伸閱讀

人本提第三方機制緩和校事會議問題 教師團體認為不需要

校事會議小案大辦、濫訴爭議 人本籲設第三方機制執行調查

特殊生攻擊教師恐致失明 教團提6大訴求籲正視融合教育問題

北市國小爆校園暴力 10大教師工會提4訴求：建立高風險學生退場機制

相關新聞

高雄市教育圈再傳憾事 教團：暑期尾聲忙開學是教師壓力期

昨天深夜傳出高雄某國小教師墜樓身亡，據悉，林師過去曾與原任學校發生爭議，之後調離原校，未料傳出憾事。教育圈擔憂產生模仿效應，教育團體則表示，暑假尾聲確實是教師的壓力期，包括人力規劃、排課等都要在近日完成，庶務壓力大；若老師不幸過去又遭人檢舉「有案在身」，焦慮也會隨開學到來加劇，但呼籲有困難務必求助，切勿自行承擔。

「憂換校仍被檢舉」高雄國小師墜樓亡 高教產揭第一線困境

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，再掀第一線教師困境討論。高市教育產業工會今揭露，林師生前歷經行政爭議、家長申訴、請病假就醫到選擇調校，換了學校仍擔心遭家長檢舉，甚至規畫明年2月退休，多重壓力下身心俱疲，釀成憾事。

特教助理員人數追不上特教生 教團籲推普特融合先補足人力

台中市日前發生特殊生持掃帚斷柄攻擊教師，恐致代理教師單眼失明。全國教師工會總聯合會今天協同朝野立委召開記者會，高呼「普特融合，支援到位」。立委張雅琳也呼籲，近年特教助理員人數跟不上特教生增加速度，且絕大多數都是時薪制，呼籲正視人力問題；全教總也呼籲全面盤點人力，必要時採雙師入班等方式。

高雄國小教師墜樓爆「被調校」 原校長還原爭議：從未要求

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，教師團體揭他生前遭受行政爭議、家長申訴等壓力，身心出狀況，更指控遭原任學校要求調校，遭控校長打破沉默否認，從未要求調校，她表示，林師遭家長反映教學問題，校方一度介入輔導，不過林師6月起仍請長假，最後透過介聘調往他校。

立院初審通過 月經教育、心理健康教育納入學校衛生法

立法院今（12）日審查學校衛生法部分條文修正草案，增列各級主管機關應協助學校備置生理用品、推動月經教育，並將心理健康教育納入學校健康課程，強化學生健康保障。

校園內教師受威脅 應建立風險應變計畫

「學生攻擊老師頻傳，教師應有支援人力、情緒調節空間與危機支援團隊！」全教總12日召開記者會指出，近來教育現場對教師來說已成高風險行業，教育部應完善教師因公受傷的保障；綠委張雅琳也說，普特融合應該同步配置支援人力，不要讓教師獨自承擔壓力。 統一事件處理流程 全教總理事長葉青芪表示，近年來學生攻擊教師事件頻傳，社會大眾應了解教育現場已非用「愛」與「專業」所能彌補，因此他們向政府提出5大訴求，包括普特融合應同步配置支援人力、建立行為風險及危機應變計畫、設置情緒調節空間與區域危機支援團隊、落實跨局處合作與家庭共同責任，並完善教師因公受傷保障機制。 「危機應變計畫應該一致，不能針對特定身分學生！」葉青芪說，對於有高度安全風險的個案，應由特殊教育、輔導、心理、社工與醫療專業共同評估，並將行為預防、現場求援、人員撤離、緊急送醫、事件後支持與復課安排，納入個別化教育計畫或相關支持與危機處理計畫，定期檢討並進行必要演練。 特教老師負擔過重 台中市教師職業工會理事長張永青指出，現在最讓基層教師絕望的，就是「拒絕配合」的家長，拒絕就醫、鑑定、承認有問題，導致行政系統在家長這關就卡死，依照《特殊教育法》第20

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。