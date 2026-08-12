「憂換校仍被檢舉」高雄國小師墜樓亡 高教產揭第一線困境

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，再掀第一線教師困境討論。高市教育產業工會今揭露，林師生前歷經行政爭議、家長申訴、請病假就醫到選擇調校，換了學校仍擔心遭家長檢舉，甚至規畫明年2月退休，多重壓力下身心俱疲，釀成憾事。

工會指出，林師原任某國小教學組長，8月1日確定透過市內介聘調往另一所國小，未料新學期尚未開始，8月11日即傳出憾事。

林師與原校爭議可追溯至去年12月，他向工會申請勞資調解，反映校內投票未通過後，校長仍要求全校教師參加「閱讀磐石獎比賽」及相關培訓，認為部分行政計畫影響正常教學，工會隨後派員到校與校方溝通。

未料今年3月親師爭議接踵而來，工會表示，有家長反映林師教學狀況，校長卻建議他考慮調校，並告知下學年繼續留校，家長可能「連署不讓他擔任導師」，才讓林師萌生調校念頭。

林師6月起決定請病假至學期結束，卻又因行政職務代理與校方產生爭議，被要求在家執行教學組長工作，否則須自行尋找代理人，實務上兼任行政職務教師請假，代理人應由學校依規定安排，不應由請假教師自行尋找。

因未與校方達成共識，林師申請教師介聘，最後調往另一所學校，林師私下向工會幹部透露，校事事件壓力沉重，即使換了學校仍可能遭家長檢舉，決定明年2月退休。

林師妻子也提及，丈夫生前壓力很大，跟職場有很大的關係，包括校方送出的計畫、給家長的訊息曾被要求修改，也曾因學生、家長對課程提出意見而感到挫折。

工會認為，從行政爭議、家長申訴、請病假到選擇調校，林師的經歷反映第一線教師除教學外，還須面對行政、親師溝通及申訴等多重壓力，籲教育主管機關釐清事件始末，也應重新檢視現行制度能否給予教師足夠支持。

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