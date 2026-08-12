特教助理員人數追不上特教生 教團籲推普特融合先補足人力

台中市日前發生特殊生持掃帚斷柄攻擊教師，恐致代理教師單眼失明。全國教師工會總聯合會今天協同朝野立委召開記者會，高呼「普特融合，支援到位」。立委張雅琳也呼籲，近年特教助理員人數跟不上特教生增加速度，且絕大多數都是時薪制，呼籲正視人力問題；全教總也呼籲全面盤點人力，必要時採雙師入班等方式。

立委張雅琳表示，台中代理教師受傷一案，教育部已承諾將提高受傷慰問金額度、降低申請門檻等措施，但統計也指出109至113年間，特教生增加約2萬人，成長幅度達17.7%；而特教助理員全國僅1.4萬人，且絕大多數都是時薪制，僅5%是月薪制度。

張雅琳指出，「教育部不要在告訴大家總人數了。」特教助理員薪資到底如何保障，呼籲制度一定要改革，先達成人力到位，普特融合才會是真正的融合。

立委柯志恩也談到，保障特教生受教權，不能以犧牲老師安全為代價，政府更不能只是流於發放慰問金。近年投入特殊教育者愈來愈少，呼籲提高特教助理員待遇，才能借此提升配置比例；再者，台中該案發生於暑期課程「空窗期」，學校於暑期人力單薄時找代理教師幫忙，代理教師卻不清楚學生狀況，或學校沒有交代特殊生樣態，建議暑期課程、營隊也要有特教助理員隨側，才是保障。

對此，全教總提出五項訴求，特教委員會主委謝宗翰指出，普特融合應同步配置人力，目前助理員配給數量不足，應針對高頻率、高風險個案配置兩人協助，畢竟只有導師單獨指導常力有未逮，希望重新盤點人力配置，助理員待遇也應該精進；再者，應建立行為風險與危機應變計畫，從預防、環境配置、專業資源全面優化；也應設置情緒調節空間和區域支援團隊，如在校內設置緩衝區，以緩和學生突發高張的情緒。

台中教師職業工會理事長張永青也說，有些學生始終未鑑定，可能是家長拒絕鑑定、認為孩子沒問題，學校對此只能以「疑似生」處理，特教資源因此無法導入，只能由愛心志工處理，也就造成制度死角。

對此，張永青談到，應落實家庭責任，要求學生法定代理人必須配合鑑定、安置等措施；最後是完善教師因公受傷保障機制，主管機關應主動協助受傷教師醫療、心理、法律扶助、職業傷害鑑定措施，不應由教師自行奔波或反覆證明，復職前也要評估職場環境，若有風險，應採職務減量、分階段復職等措施。