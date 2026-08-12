快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

響應國際青年日 教育部續推工讀、職場體驗

中央社／ 台北12日電

今天是國際青年日，教育部表示，將持續推動社區職場體驗、自立青年工讀計畫等，鼓勵青年運用暑假或空白時間，獲得可貴的實務經驗，站穩腳跟逐夢，並以具體行動回應社會需求。

聯合國大會於1999年決議，將每年8月12日定為國際青年日，並於2000年首次慶祝。今年的主軸為「不同背景，共同願景」（Different Contexts,CommonAspirations），強調無論身在何處，青年都渴望尊嚴、機會、有意義的參與、優質的就業與教育環境，以及永續的未來。

教育部響應國際青年日，今天發布新聞稿指出，台灣首部青年專法「青年基本法」於今年1月21日公布施行，為各項青年政策奠定完備的法制基礎。將透過提供多元職場體驗、深耕在地社群、推動志願服務及拓展國際參與等計畫，讓不同背景的青年，都能勇敢逐夢。

以入選青年發展署「青年社區參與行動2.0Changemaker計畫」的台南「深蹲練腳腿」團隊為例，他們觀察到當地社區少子化及高齡化下時代互動不足，引導長者繪製記憶中的「手路菜」，說出相關的生命故事，找回社區流失的飲食記憶，並促進長者與孩童間跨世代的互動與情感連結。

在國際參與方面，青年署115年度共補助125隊海外志工團，其中有20隊深入緬甸、尼泊爾、柬埔寨、馬拉威、莫三比克及坦尚尼亞。例如慈濟慈善事業基金會團隊推動「青年知光-柬埔寨華語國際伴學」計畫，提升當地青年華語口說能力，並建立在地華語師資與志願服務平台。

教育部強調，未來將在「青年基本法」建立的法制基礎上，持續落實並深化各項青年政策，擴大整合職涯發展與多元參與資源，扶持偏鄉及弱勢青年，建立包容、公平且永續的共好未來。

青年 職場 教育部

延伸閱讀

統一超支持青年返鄉築夢邁入第十年 首度打造互動式「嶼+人共鳴」市集

沈伯洋推圓夢基金、扶植新創產業 北市青年局：早已進行中

民團指台灣就業通青少年打工專區含高風險職缺 勞動部回應了

青年百億圓夢基金出發前遭中止 教部：加國大學變更合約、我方難求償

相關新聞

高雄市教育圈再傳憾事 教團：暑期尾聲忙開學是教師壓力期

昨天深夜傳出高雄某國小教師墜樓身亡，據悉，林師過去曾與原任學校發生爭議，之後調離原校，未料傳出憾事。教育圈擔憂產生模仿效應，教育團體則表示，暑假尾聲確實是教師的壓力期，包括人力規劃、排課等都要在近日完成，庶務壓力大；若老師不幸過去又遭人檢舉「有案在身」，焦慮也會隨開學到來加劇，但呼籲有困難務必求助，切勿自行承擔。

「憂換校仍被檢舉」高雄國小師墜樓亡 高教產揭第一線困境

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，再掀第一線教師困境討論。高市教育產業工會今揭露，林師生前歷經行政爭議、家長申訴、請病假就醫到選擇調校，換了學校仍擔心遭家長檢舉，甚至規畫明年2月退休，多重壓力下身心俱疲，釀成憾事。

特教助理員人數追不上特教生 教團籲推普特融合先補足人力

台中市日前發生特殊生持掃帚斷柄攻擊教師，恐致代理教師單眼失明。全國教師工會總聯合會今天協同朝野立委召開記者會，高呼「普特融合，支援到位」。立委張雅琳也呼籲，近年特教助理員人數跟不上特教生增加速度，且絕大多數都是時薪制，呼籲正視人力問題；全教總也呼籲全面盤點人力，必要時採雙師入班等方式。

高雄國小教師墜樓爆「被調校」 原校長還原爭議：從未要求

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，教師團體揭他生前遭受行政爭議、家長申訴等壓力，身心出狀況，更指控遭原任學校要求調校，遭控校長打破沉默否認，從未要求調校，她表示，林師遭家長反映教學問題，校方一度介入輔導，不過林師6月起仍請長假，最後透過介聘調往他校。

立院初審通過 月經教育、心理健康教育納入學校衛生法

立法院今（12）日審查學校衛生法部分條文修正草案，增列各級主管機關應協助學校備置生理用品、推動月經教育，並將心理健康教育納入學校健康課程，強化學生健康保障。

校園內教師受威脅 應建立風險應變計畫

「學生攻擊老師頻傳，教師應有支援人力、情緒調節空間與危機支援團隊！」全教總12日召開記者會指出，近來教育現場對教師來說已成高風險行業，教育部應完善教師因公受傷的保障；綠委張雅琳也說，普特融合應該同步配置支援人力，不要讓教師獨自承擔壓力。 統一事件處理流程 全教總理事長葉青芪表示，近年來學生攻擊教師事件頻傳，社會大眾應了解教育現場已非用「愛」與「專業」所能彌補，因此他們向政府提出5大訴求，包括普特融合應同步配置支援人力、建立行為風險及危機應變計畫、設置情緒調節空間與區域危機支援團隊、落實跨局處合作與家庭共同責任，並完善教師因公受傷保障機制。 「危機應變計畫應該一致，不能針對特定身分學生！」葉青芪說，對於有高度安全風險的個案，應由特殊教育、輔導、心理、社工與醫療專業共同評估，並將行為預防、現場求援、人員撤離、緊急送醫、事件後支持與復課安排，納入個別化教育計畫或相關支持與危機處理計畫，定期檢討並進行必要演練。 特教老師負擔過重 台中市教師職業工會理事長張永青指出，現在最讓基層教師絕望的，就是「拒絕配合」的家長，拒絕就醫、鑑定、承認有問題，導致行政系統在家長這關就卡死，依照《特殊教育法》第20

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。