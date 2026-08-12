響應國際青年日 教育部續推工讀、職場體驗

今天是國際青年日，教育部表示，將持續推動社區職場體驗、自立青年工讀計畫等，鼓勵青年運用暑假或空白時間，獲得可貴的實務經驗，站穩腳跟逐夢，並以具體行動回應社會需求。

聯合國大會於1999年決議，將每年8月12日定為國際青年日，並於2000年首次慶祝。今年的主軸為「不同背景，共同願景」（Different Contexts,CommonAspirations），強調無論身在何處，青年都渴望尊嚴、機會、有意義的參與、優質的就業與教育環境，以及永續的未來。

教育部響應國際青年日，今天發布新聞稿指出，台灣首部青年專法「青年基本法」於今年1月21日公布施行，為各項青年政策奠定完備的法制基礎。將透過提供多元職場體驗、深耕在地社群、推動志願服務及拓展國際參與等計畫，讓不同背景的青年，都能勇敢逐夢。

以入選青年發展署「青年社區參與行動2.0Changemaker計畫」的台南「深蹲練腳腿」團隊為例，他們觀察到當地社區少子化及高齡化下時代互動不足，引導長者繪製記憶中的「手路菜」，說出相關的生命故事，找回社區流失的飲食記憶，並促進長者與孩童間跨世代的互動與情感連結。

在國際參與方面，青年署115年度共補助125隊海外志工團，其中有20隊深入緬甸、尼泊爾、柬埔寨、馬拉威、莫三比克及坦尚尼亞。例如慈濟慈善事業基金會團隊推動「青年知光-柬埔寨華語國際伴學」計畫，提升當地青年華語口說能力，並建立在地華語師資與志願服務平台。

教育部強調，未來將在「青年基本法」建立的法制基礎上，持續落實並深化各項青年政策，擴大整合職涯發展與多元參與資源，扶持偏鄉及弱勢青年，建立包容、公平且永續的共好未來。