影／國中生攻擊教師致眼部重傷 鄭英耀關切並指示協助

面對近年校園事件頻傳，親師生之間的信任關係也受到挑戰。學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會昨（11）日舉辦「如何重新對話？——親師生共築友善校園的溝通新可能」座談。EdYouth理事長蔡其曄表示，學生權益、教師權益或家長參與，都應該被納入制度討論。未來不論是校事會議或教師解聘相關制度的討論，都應讓學生、教師及家長有機會坐下來，針對現有機制如何調整共同討論，而非讓彼此陷入對立。

2026-08-12 12:19