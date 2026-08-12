長期用耳機、3C 聽力不良擬納入學生常見體格缺點

科技快速發展，耳機、手機、平板及各類視聽設備已成為學生生活中不可或缺的工具，然而長時間使用耳機及視聽產品，或暴露於噪音環境，恐增加聽力受損風險。立法院今日審查學校衛生法部分條文修正草案，台灣民眾黨黨團及國民黨多名立委因此提案修正學校衛生法，將聽力不良納入學生常見體格缺點或疾病，強化校園聽力保健及預防工作。

現行學校衛生法第11條明定，學校對罹患視力不良、齲齒、寄生蟲病、肝炎、脊椎彎曲、運動傷害、肥胖及營養不良等學生常見體格缺點或疾病，應加強預防及矯治工作。

立委提案指出，現行條文未明列聽力不良，較難充分反映學生常見健康風險。為使學校推動聽力保健教育、預防宣導、及早發現及後續協助具有更明確的法源依據，因此提案增列聽力不良。

立委郭昱晴提出附帶決議指出，學生長期或不當使用視聽及科技產品，除可能因音量過大造成聽力損傷，也可能因藍光、不良姿勢及網路沉迷，影響睡眠、骨骼肌肉及心理健康。

郭昱晴提議，各級學校應加強宣導聽力與科技健康保健觀念，對檢查異常學生建立追蹤、衛教及醫療轉介機制；教育部也應建立定期審視機制，密切評估科技演進對學生身心健康的衝擊，動態調整校園健康促進政策。

教育部綜合規劃司司長陳素艷表示，聽力不良原先雖未入法，但已列在健康檢查實施辦法裡面，為學生健康檢查項目之一，決議將其納入法規。至於郭昱晴提出的附帶決議，教育部也將配合辦理。