疑與校方爭執後傳出調動 高雄市某國小教師調離原校後墜樓亡

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，據了解，該師與原任學校產生爭議後傳出調動，不久即發生憾事，教育局今天表示，該師曾就課務問題反映，校方也曾邀集親師生溝通，但過程平順，未涉及校事會議，不過林師6月起因個人因素請假就醫至今。

教育局表示，獲悉事件後第一時間即指派駐區督學前往學校了解狀況，持續掌握案件發展，並由校方行政團隊與家屬保持密切聯繫，提供必要協助，同時啟動校園關懷機制，掌握授課班級學生是否受到事件影響，及早安排安心輔導與心理支持。

經查，該名教師自今年6月起，因個人因素陸續請假就醫至今，期間學校均妥善協助調整課務安排，教師在校任教期間，曾因課務問題，由校方協助邀集親師生進行溝通，但過程平和順利，並未涉及召開校事會議，也沒有任何調查或懲處程序。

教師請假期間，校方也未曾因其他事件召開會議討論該師事務，對於昨晚發生的憾事，校內師長均感到震驚與不捨，目前案件確切原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

教育局指出，將持續陪伴家屬處理後續事宜，並提供學校所需支持資源，全力協助師生度過事件帶來的衝擊。

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