聽新聞
0:00 / 0:00
教師遭學生攻擊重傷今手術 鄭英耀：將提供法律協助及權益保障
中部一名教師日前遭有情緒障礙學生攻擊重傷。教育部長鄭英耀今天出席立法院審查「學校衛生法」部分條文修正草案，會前受訪時表示，後續將提供教師法律協助及相關權益保障。
某國中5日暑期輔導時，一名升國一男學生疑因不滿教師提醒遵守上課秩序，竟持掃把斷柄攻擊教師，造成眼部受傷且有失明之虞，送醫後住院治療。
對此，鄭英耀表示，非常不捨該名教師在指導學生過程中遭到攻擊，教育部也持續掌握相關情況，已親自打電話給該縣市教育局長，充分掌握相關情況。
鄭英耀說，這名教師預計今天接受手術，「希望手術順利、早日康復」。至於後續，教育部也將提醒該縣市教育局，提供教師必要的法律協助及相關權益保障。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。