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教師遭學生攻擊重傷今手術 鄭英耀：將提供法律協助及權益保障

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，教育部將提醒該縣市教育局，提供教師必要的法律協助及相關權益保障。聯合報系資料照
教育部長鄭英耀表示，教育部將提醒該縣市教育局，提供教師必要的法律協助及相關權益保障。聯合報系資料照

中部一名教師日前遭有情緒障礙學生攻擊重傷。教育部長鄭英耀今天出席立法院審查「學校衛生法」部分條文修正草案，會前受訪時表示，後續將提供教師法律協助及相關權益保障。

某國中5日暑期輔導時，一名升國一男學生疑因不滿教師提醒遵守上課秩序，竟持掃把斷柄攻擊教師，造成眼部受傷且有失明之虞，送醫後住院治療。

對此，鄭英耀表示，非常不捨該名教師在指導學生過程中遭到攻擊，教育部也持續掌握相關情況，已親自打電話給該縣市教育局長，充分掌握相關情況。

鄭英耀說，這名教師預計今天接受手術，「希望手術順利、早日康復」。至於後續，教育部也將提醒該縣市教育局，提供教師必要的法律協助及相關權益保障。

鄭英耀 學生

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