融合東西方元素 台8線樂團赴巴西爵士音樂節交流

台灣「台8線樂團」受邀參加巴西聖保羅「國際畢拉西卡巴吉普賽爵士音樂節」（Festival de Jazz Manouche dePiracicaba），並於10日由台巴藝術文化交流協會會長謝如欣陪同拜會駐聖保羅辦事處，期盼未來能有更多台巴音樂交流契機。

台8線樂團（Taiprioca）是一支融合東西方音樂元素的四重奏團體，以巴西傳統Choro編制為基礎，並加入國樂彈撥樂器柳琴，拓展音色層次，為當代世界音樂場景帶來獨特響聲。

團長彭書禹長年鑽研巴西音樂，曾參與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）與台北藝術大學合作的「巴西音樂選粹」（Choro Adventure）音樂會，擔任主要七弦吉他手，並在協會引薦下，與團員受邀於巴西台北商務辦事處2025年國慶音樂會演出。

近年來，彭書禹結合新樂器表演型態，與傳藝金曲獎得主陳崇青、知名手風琴演奏家蔡偉靖及專攻巴西鈴鼓的史孟航組成「台8線樂團」，以台灣民謠、巴西Choro及吉普賽爵士的跨文化融合為特色。

樂團的創新風格吸引音樂節主辦人賽方爾斯（JoséFernando Seifarth）注意，特別邀請他們參與這場匯聚各國巴西風格音樂家的盛會，使台灣成為繼去年日本團隊之後，今年唯一的亞洲代表。

音樂節自6日起展開4天演出與交流課程，吸引上千人次參與。台8線樂團以巴西民謠結合客家歌謠組曲的演出，搭配陳崇青柳琴獨特音色，令巴西觀眾讚嘆不已，現場氣氛熱烈。

謝如欣10日陪同樂團拜會駐聖保羅辦事處，受到處長朱怡靜及組長徐澤玗熱情接待。朱怡靜表示，未來希望能安排巴西媒體赴台採訪，讓巴西朋友認識台灣優秀樂團，展現新世代跨文化藝術的魅力。

拜會現場，彭書禹與陳崇青並演奏巴西民謠及融合Choro風格的客家歌謠「天公落水」，悠揚樂音引起共鳴，展現跨文化交流成果。