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獨／高雄市再傳教師墜樓亡 教產工會介入、教育界憂模仿效應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市短期內接連發生2起教師墜樓死亡事件，教育界憂心模仿效應，工會與人士呼籲徹查原因並強化教師心理支持。 圖為示意圖。 圖／AI生成
高市短期內接連發生2起教師墜樓死亡事件，教育界憂心模仿效應，工會與人士呼籲徹查原因並強化教師心理支持。 圖為示意圖。 圖／AI生成

高雄市某明星國小嚴姓教師今年5月在校園墜樓身亡，引發教育界震撼，事件餘波未平，昨天深夜又傳出大樹區某國小林姓教師從住家墜樓身亡，據悉，林師過去曾與原任學校發生爭議，之後調離原校，未料傳出憾事。

針對高雄接連發生教師墜樓事件，教育圈擔憂恐產生模仿效應，呼籲教育局提高警覺，加強教師心理支持及危機預防。

據了解，傳出墜樓身亡為林姓教師，是教育產業工會會員，先前任職原校期間曾發生爭議，工會代表曾進入學校協助處理，近期林師才調往其他學校。

工會人士表示，由於事發後，家屬仍難以接受，墜樓是否與原校紛爭、調動有所關聯，都還需要進一步釐清；教育界人士則憂心引發模仿效應，教師生前是否承受工作或其他壓力，呼籲教育局應徹查清楚，並正視教師非自願調動的心理衝擊，及早介入高風險個案，避免憾事重演。

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墜樓 高雄 教師

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