人力吃緊！校園專輔擬調薪 最高6.8萬元

校安事件頻傳，也讓校園專業輔導人力吃緊的情況受到重視。教育部昨天預告修法，提高專輔人員敘薪上限，並增設「資深優良專輔人員」薪資級距，月薪最高可達六萬八一五六元；若任職期間有傑出貢獻獲表揚，月薪更可達七萬元。

教育部表示，專輔人員是學生輔導工作的重要專業人力，修法是為了提升各縣市學生輔導諮商中心運作效能，以及專輔人員任職意願，未來將持續滾動檢討相關制度。

二○二三年新北校園割頸案，再到日前特教生持掃把攻擊教師導致恐失明等案件，讓校安問題受到重視，尤其專輔教師是否充足與品質更是關注焦點。

教育部為此，預告修正「高級中等以下學校及各該主管機關專業輔導人員設置辦法」草案，將專輔人員敘薪上限由月薪六萬一二二五元，提高至六萬五八四六元；督導人員則由月薪六萬八一五六元，提高至七萬二七七七元。

此外，草案增訂「資深優良專輔人員」薪資級距，從月薪五萬四二九四至六萬八一五六元不等；若專輔人員或資深優良專輔人員任職期間有重要貢獻或傑出成就，並獲教育部或衛福部相關表揚，得晉薪一階至九等五階，約月薪七萬元。

教育部表示，只要是專輔人員任職滿三年以上，且近三年連續二年考核甲等、工作表現優良者，得擔任資深優良專輔人員，員額以專輔人員總額二成為限。此外，兼任專輔人員可依違規情節輕重，明定終身或一年至四年不得聘用等規範，同時增訂不適任人員資訊蒐集、查詢及停職等相關規定。

教育部說，專輔人員若發生疑似不當對待，包括學生及幼兒案件，將由主管機關依法查處，並由審議會認定管制期限。