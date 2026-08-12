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教師團體籲整合教甄時程 教部允協調

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
教甄市場已從過去的考生搶缺，變成縣市「搶師大戰」。聯合報系資料照
教甄市場已從過去的考生搶缺，變成縣市「搶師大戰」。聯合報系資料照

各縣市教甄放榜時間不一，部分準教師報到後，又放棄資格，讓學校必須一再遞補正式教師，也連帶壓縮代理教師甄選時程，導致每年八月幾乎都成了代理教師的「救火季」，不少代理教師直到開學前幾天才知道是否有工作。對此，教團呼籲教育部，應整合教甄時程，建立統一報名機制或推動區域聯合甄選。

「教師荒之下，人才制度能不能更優化？」全國教師代理教師工會理事長黃湘仙認為，癥結在於各縣市教師甄試時程未整合。建議教育部協調中央與地方，將教甄考程提前，並建立全國統一報名系統；或以區域聯合教甄模式，各縣市仍可維持各自命題，但安排同一天考試，以避免一人多榜、報到後又放棄錄取情況。

黃湘仙指出，教育部長鄭英耀兩年前曾承諾研議整合教師甄試制度，但至今仍未見具體進展。在教師荒持續下，應透過行政與制度優化，固定甄試時程、縮短代理教師媒合空窗期，讓學校能在開學前完成人力配置。

台灣教育產業工會副理事長葉明政認為，若教學環境持續惡化，就算甄選制度再完美，錄取的教師也可能在一至三年內選擇離職。政府還是要致力推動教育職場環境的結構改革。

教育部回應，目前地方政府皆依各校實際缺額需求辦理聯合教師甄選，甄試期程大致採區域性安排。將透過協調各地方政府甄試期程，降低重複考試情形。

教甄 放榜 教育部

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