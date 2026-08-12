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缺乏約束機制…教師「報到沒來」 校長被迫兼課

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
校長協會理事長陳清義表示，教師重榜、錄取後放棄報到的情況，近兩、三年相當嚴重。示意圖／聯合報系資料照
校長協會理事長陳清義表示，教師重榜、錄取後放棄報到的情況，近兩、三年相當嚴重。示意圖／聯合報系資料照

師資荒愈來愈嚴重，今年釋出史上最多正式缺，部分厲害的考生一人錄取多個縣市，導致出現Ｂ縣市一放榜，立刻把Ａ縣市「撕約」的情況，迫使各校不斷遞補正式教師、重新招募代理教師，不僅增加行政負擔，學校還得調整課表、變更任課教師，並向家長說明師資異動情形，處境尷尬。

校長協會理事長陳清義表示，教師重榜、錄取後放棄報到的情況，近兩、三年相當嚴重，學校通常六月就會完成校內職務安排，七月開始排課，但若正式教師報到後又離職，學校就得重新調整人力配置，並同步辦理代理教師甄選。

陳清義無奈表示，若學校一時補不到人，只能由校內教師代課，有些學校還會採輪流代課方式，導致難以維持教學連貫性，甚至有學校的校長還得自己下去上一個學期的自然課。

北市雙園國小校長陳顯榮說，近年不少考生考上多個縣市後，最後仍會選擇回到戶籍地或家鄉任教，因此常出現報到後又放棄資格的情況，由於目前沒有強制約束機制，學校只能重新辦理代理教師甄選、調整編班，不僅增加行政負擔，也讓家長擔心師資遲遲無法確定。

陳顯榮表示，若開學前仍補不到正式教師，學校只能請組長、科任教師兼課，或緊急對外招聘代理教師，努力把課程安排完成，但在時間壓力下，學校往往難以充分篩選、聘任最適合的教師。

全教產理事長林蕙蓉表示，今年教師甄試錄取後「一人多榜」，報到後又放棄錄取的情況比往年明顯，主因是教師退休潮問題，許多縣市今年釋出大量正式教師缺額，考生同時錄取多個縣市的機率提高，待理想縣市放榜後，便放棄先前已報到的學校，造成學校行政大亂。

林蕙蓉指出，不少學校到了七月底仍持續辦理正式教師遞補，但許多科目的開缺人數與報考人數持平甚至更少，特別是理科狀況最嚴重，若考生放棄報到，只能靠代理教師甄選來遞補空缺，「接下來就是一連串代理教師招考」，如果開學前都沒招到，就變成原校教師「兼職」授課，形成惡性循環。

校長 教師 放榜

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