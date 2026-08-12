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學檔抄襲頻傳…盼課綱納AI倫理、學術倫理

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
教育部次長朱俊彰出席學生團體EdYouth舉辦的「108課綱觀察報告」發布會。記者柯美儀／攝影
教育部次長朱俊彰出席學生團體EdYouth舉辦的「108課綱觀察報告」發布會。記者柯美儀／攝影

近年學習歷程檔案、科學展覽、小論文等作品的抄襲、造假事件頻傳，學生團體EdYouth昨發布一○八課綱觀察報告，發現近四分之一學生未接受學術倫理教育，近半數不了解教育部生成式ＡＩ規範，團隊為此呼籲將學術倫理與ＡＩ倫理納入課綱。

教育部二○二五年曾二度發函至各高中，宣導「使用生成式ＡＩ注意事項」。然而調查發現，仍有近半數學生表示自己「不了解」、「非常不了解」相關規範。

調查團隊推測，部分教師可能基於課程時數不足、進度安排壓力、缺乏教案示例等原因，未將學術倫理知識融入教學。建議未來調整課綱時，各科目、領域綱要應考量教學進度、教學知能，適度納入學術倫理及ＡＩ倫理教育核心內容。

另教育部高教司出版「作伙伴」手冊，引導學生撰寫學習歷程檔案，今年四月新增生成式ＡＩ使用規範，但僅要求適當標註ＡＩ使用方式，未提供具體標示方法。學生團體認為指引過於簡略，學生實際操作恐無所適從，建議教育部透過電子報、Podcast、影音及文宣等多元管道加強宣導。

教育部次長朱俊彰表示，ＡＩ已快速進入學生學習現場，學生頻繁使用ChatGPT等生成式ＡＩ工具，教育部今年五月提出「未來ＡＩ人才」培育構想，聚焦認識ＡＩ、運用ＡＩ解決問題、負責任使用ＡＩ、培養ＡＩ無法取代的能力四大方向。未來將持續與學生共同討論，作為教育政策調整的重要參考。

抄襲 倫理 課綱

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