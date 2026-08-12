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108課綱觀察：連學生社團都變升學導向

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
學生團體EdYouth昨日舉行第五屆一○八課綱觀察報告發布會。圖／EdYouth提供
學生團體EdYouth昨日舉行第五屆一○八課綱觀察報告發布會。圖／EdYouth提供

一○八課綱上路已經第七個年頭，學生團體EdYouth昨發布最新「一○八課綱觀察報告」，發現學生在探究與實作課程、學術倫理、社團選擇及學習歷程等面向面臨不少困境，其中逾八成學生希望高中學習歷程檔案能開放重新上傳，主因是修改後，能更對準大學科系的需求；學生社團選擇也從興趣，轉向升學履歷導向。

EdYouth每年都會在升學季發布課綱觀察報告，今年邁入第五年，總計蒐集五三二份來自高中生的問卷調查。昨日還舉辦課綱論壇，邀集教育部次長朱俊彰、教育部相關單位、台北市政府教育局、跨黨派立法委員、青年團體、學生自治組織及民間教育團體代表參與。

今年報告首次納入自然、社會科「探究與實作」。報告主筆之一、學生蔡睿璟指出，多數學校自然科課程有助提升學生「規畫與研究」能力，但「發現問題」能力進展有限，反映探究課程不能只重成果，更應培養學生主動提問的能力。

社會科部分則發現「小論文」逐漸成為主流成果形式，探究方式也受到文獻、資料庫及教師指導資源限制。團隊建議增加踏查、行動方案、媒體製作等多元實作，並縮小學生取得學術資料庫的落差。

此外，在學習歷程與升學需求下，部分學生社團選擇已從興趣導向，轉向履歷導向。選擇參與「學術型」社團的學生人數最多，占百分之卅九點六，其次為「學藝型」社團百分之廿八點七；傳統被視為興趣導向的「康樂型」社團，如熱舞社、熱音社、魔術社等則排第三名，占百分之廿六點八。

一○八課綱在高中推動學習歷程檔案，主要於高一、高二上傳。不過，調查顯示，超過八成學生支持高三開放重製上傳，主因是不滿意先前成果，或擔心內容不符合大學校系需求。

現行制度允許高三學生自行上傳ＰＤＦ檔作為大學審查資料，不必限定使用經師長認證的學習歷程檔案，調查發現有近半數學生更傾向上傳ＰＤＦ。

對此，朱俊彰坦言，台灣教育受到升學引導，任何教育改革推動都會遇到困難。自己就有孩子今年要考大學，更能感受學子的焦慮。會將相關意見帶回，作為未來政策擬定的參考。

學生 升學 課綱

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