台灣童軍赴印尼交流 融入當地課堂深化教育合作

台灣北極星童軍團18名青年近日赴印尼教育交流，副總團長賴春如今天受訪表示，團隊依過去經驗及學校需求，配合當地學校在原有課程安排童軍教學，貼近印尼學生的學習現場。

北極星童軍團1日抵達印尼棉蘭（Medan），展開為期13天的海外教育志工服務，以童軍教育及體驗式學習促進台灣與印尼教育合作。這項計畫獲外交部非政府組織國際援外活動計畫支持，並與棉蘭善德中學合作。

駐印尼代表洪振榮9日前往棉蘭出席活動表示，童軍教育不只在於學習繩結、露營等技能，也培養青年面對社會的能力與責任感；期盼未來台灣與印尼能持續透過童軍教育及志願服務深化交流，讓更多青年在共同學習中增進理解。

北極星童軍團透過新聞稿表示，去年首度赴棉蘭服務時由7人組成，今年擴大至18人，由總團長鍾文彥帶領，並強化前期培訓、課程設計及團隊分工。

服務期間除安排童軍課程，也辦理教師培力及童軍嘉年華等活動，帶領印尼學生學習童軍技能。北極星童軍團指出，教學過程中遇到語言理解落差時，台灣童軍會透過實際示範協助印尼學生掌握操作方式，印尼教師也協助翻譯及帶領學生完成活動。

賴春如告訴中央社，青年童軍在分享童軍技能的同時，也從實際教學中學習跨文化溝通、團隊合作及臨場應變；雙方師生也透過課堂及文化活動交流，增進彼此了解。

她表示，希望與當地學校及教師合作，持續累積教學與交流經驗，逐步發展可延續的合作模式，讓台灣與印尼青年有更多共同學習的機會。